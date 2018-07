Los “pincha-alarmas” siguen haciendo de las suyas: ahora fue en Ringuelet

Fue en 516 entre 8 y 9, cuando varias personas festejaban el Día del Amigo en una casa. Al salir, se encontraron con todos los autos abiertos y desvalijados. Las cerraduras no habían sido violentadas

Hubo escruches; asaltos a punta de pistola; boqueteros; “pincha-alarmas” y hasta robaron un perrito de raza del patio delantero de una casa, con los dueños adentro. Entre la noche del sábado y la madrugada de ayer el delito golpeó en todos los barrios y bajo todas las modalidades, confirmando que, a esta altura, nadie está a salvo.

Uno de los casos tuvo como escenario una cuadra de Ringuelet, con una metodología bastante novedosa y de la que este diario ha venido dando cuenta en las últimas semanas: la de los llamados “pincha-alarmas”, que no usan otra cosa que un dispositivo diseñado especialmente para interferir el sistema de cierre electrónico de los vehículos (ver aparte).

De este modo, mientras varias personas festejaban antenoche el Día del Amigo, los delincuentes hacían de las suyas en la gélida madrugada.

Al menos cinco autos estacionados en 516 entre 8 y 9 fueron abiertos con este novedoso sistema y, si bien no se los robaron, desapareció todo lo que había adentro. De valor, o no. Hasta los papeles.

Ana, anfitriona de una de las reuniones, dio cuenta de la desagradable sorpresa que se llevaron los invitados cuando se disponían a volver a sus casas: “Cuando salimos nos encontramos con varios autos abiertos. Ninguno estaba forzado, por eso creemos que usaron el aparato electrónico para abrirlos”, dijo a este diario.

“Se llevaron todo lo que tenían adentro, y lo más complicado es que se llevaron tarjetas verdes y azules y hasta los pagos de las patentes y los seguros”, lamentó, aportando que la inseguridad es moneda corriente en el barrio y ellos lo saben bien, ya que el de la madrugada es el segundo ataque que sufren en menos de una semana: “Nos fuimos unos días de vacaciones y mi marido tuvo que volver. Nos encontramos con que nos habían cortado los cables de luz para desactivar la alarma. Por suerte no pudieron meterse”.

En esa zona tienen botones antipánicos para activar las alarmas vecinales, “pero no alcanza”, admitió Ana, quien además reveló que llamaron al 911 pero recibieron como respuesta que “el caso no era importante, que no podían venir. Ya no sabemos qué hacer, es una situación desesperante”.

VIVIR EN PELIGRO

El incidente sucedió muy cerca de donde hace dos semanas un nene de 12 años salió con un palo a defender a sus abuelos en medio de un robo. En ese episodio hubo tiros por parte de los ladrones y de milagro no fue una tragedia.

María, otra vecina de la misma zona también denunció episodios similares registrados antenoche. “Robaron varios autos”, aseguró, y agregó, con bronca: “Cuando haya una víctima fatal tomarán medidas pero para ese momento será tarde”.

¿Cómo operan los “pincha-alarmas”? Es muy simple, porque sólo utilizan un dispositivo que inhibe la señal y funciona en múltiples frecuencias. Se puede conseguir en una casa de electrónica y sólo se debe configurar para que cumpla su propósito: bloquear la señal de los controles remotos de los autos. De esta forma, los vehículos no reciben la señal de cierre, por lo que cuando el conductor deja el auto sin haber chequeado que cerró, los delincuentes tienen servido en bandeja el ataque.

Si bien Enacom regula la frecuencia de los controles remotos de los autos, estos dispositivos, que tienen un alcance de más de 50 metros, generan una interferencia que inhibe la conexión.

Así actuaron en las últimas horas en Ringuelet y les arruinaron el festejo del Día del Amigo a los vecinos.