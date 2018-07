Les desvalijaron dos veces la casa y ahora les robaron el perro

| Publicado en Edición Impresa

A casi 48 horas de que le robaron del patio delantero de su casa de Los Hornos un perrito caniche blanco, sigue la desesperación de una familia por la falta de novedades en torno a su mascota.

Por los momentos de angustia que les provocó esta situación, ayer el propietario de esa vivienda de 143 entre 60 y 61, Pablo Javier Ibáñez (38), reveló a este diario que “decidimos hacer unos carteles que vamos a pegar por toda la ciudad, a ver si alguien lo reconoce por la foto”, en alusión a “Tony”, la mascota que vive con ellos desde hace cuatro años.

Como lo reflejó EL DIA en su edición de ayer, el hurto del caniche ocurrió “entre las 18.15 y las 18.45” del viernes. En ese lapso, dijo Pablo, “lo dejé en el patio de adelante y cuando fui a buscarlo ya no estaba”.

Tanto él como su mujer están convencidos de que al perrito lo robaron. “No se pudo escapar, porque tenemos en el frente una reja de más de dos metros de alto, por donde suponemos que lo sacaron ya en ese sector vimos pelos”, explicó el muchacho.

En vano resultó que Pablo saliera esa misma noche a buscar a Tony por los alrededores de la vivienda y hasta por zonas más alejadas. No hubo ni rastros de la mascota. Como tampoco hasta el momento, pese a que la familia difundió el caso junto a una foto del animal en las redes sociales.

“Hubo quienes se contactaron con nosotros y nos mostraron fotos. Pero ninguna era de nuestro caniche”, lamentó.

“MI HIJA LLORÓ TODA LA NOCHE”

La ausencia del perrito generó un drama familiar.

“Tengo dos hijos, una adolescente de 14 años y un nene de poco más de un año. Este último todavía es muy chiquito y no dimensiona lo sucedido, pero mi hija lloró toda la noche”, contó, aunque no son los únicos afectados: “Con mi mujer estamos muy mal por no tener a `Tony`con nosotros. Todos lo extrañamos mucho”, enfatizó.

Durante la charla que mantuvo con este diario Pablo se mostró convencido de que al caniche “lo robaron para venderlo. Estoy seguro de que es un caso de perros de raza robados con ese fin”.

“Nos tocó ahora a nosotros, pero vamos a intentar recuperarlo”, dijo con firmeza, resaltando que “es un integrante más de nuestra familia”.

El caso afectó fuerte a la familia, sobre todo porque es el tercer delito que sufren en pocos meses: “Ya nos robaron dos veces la casa en la que vivíamos antes -apuntó Pablo- pero esto es demasiado, se metieron con nuestro perro”.

Ibáñez y sus familiares rogaron que todo aquel que haya visto a Tony, sepa dónde está o pueda aportar cualquier dato para recuperarlo, los llame a los teléfono 595-3758/4946199. “Estoy dispuesto a pagar una recompensa para tenerlo de nuevo en casa”, concluyó.