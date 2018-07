Otra vez sopa: Pampita, con el corazón roto, vuelve al centro del huracán mediático

Tras su lunes negro, la modelo se mostró sonriente en las redes, en donde recibió el apoyo de sus fans. “Hay que trabajar, no queda otra”, dijo. Desde Rusia, Pico le advirtió a los verdugos de Carolina: “todo vuelve”

No tiene la fuerza de motorhome, sin embargo, este nuevo escándalo que atraviesa Pampita la ha vuelto a ubicar, como aquella vez, en el centro del eje mediático.

La modelo, tras un lunes fatídico (en el que regresó de Rusia sin haberse reconciliado con su ex, Pico Mónaco; se cruzó con una notera en el Aeropuerto de Ezeiza; y renunció a Telefé) volvió a sonreír para las cámaras, demostrando que “hay que trabajar, otra no queda” como ella misma aseguró.

La declaración de la ex jurado de “Bailando por un Sueño” llegó a través de un vivo que realizó para sus más de dos millones de seguidores de Instagram, en donde se la vio posando para los fotógrafos, en el marco de una campaña publicitaria.

A pesar de que se la vio divina, como siempre, la tristeza se reflejaba en su cara angelical, y agradeció, con timidez, las muestras de cariño de la gente, que llegaban desde la virtualidad en forma de corazones y deditos para arriba.

La decisión que tomó la modelo, de dejar la conducción de un programa propio en la señal líder de la televisión argentina, habría sido por el hartazgo que sintió Pampita por las críticas despiadadas de colegas y periodistas. Sin embargo, otros aseguran que la morocha está atravesando una profunda depresión debido a su separación de Pico Mónaco, algo que todavía no es oficial pero de lo que con el correr de las horas se van conociendo nuevos detalles.

Ayer, por caso, trascendió que el ex tenista, con quien se reconcilió el verano pasado en medio de un extraño operativo comercial -se amigaron en México, en un hotel de lujo, en donde ella celebró su cumple de 40 por canje- habría estado yendo al psicólogo para tomar coraje para dejar Ardohain, teniendo en cuenta su fuerte carácter y personalidad.

“Está yendo a terapia para separase. Hay personas con una personalidad muy fuerte, que es muy absorbente. Es muy posesiva, esa es la palabra y eso es lo que le dice a la psicóloga”, detalló Andrea Taboada, panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, el ciclo “de mierda”, según Pampita.

El exabrupto de Ardohain había llegado tras semanas de versiones surgidas del ciclo de Ángel de Brito, sobre todo, de las que contó Yanina Latorre que, al parecer, tenía razón.

Según la mujer del futbolista, la relación entre la modelo y el ex tenista estaba rota desde el 25 de mayo por decisión de él. Sin embargo, ella le habría pedido por favor que no lo contara, convencida de que quizás podía hacerlo cambiar de opinión. Pero no pasó. Ni siquiera el viaje a Rusia pudo cambiar de parecer a Pico que, todavía como espectador del Mundial, le mandó un contundente apoyo a Carolina, en medio de este nuevo escándalo.

“El respeto hoy en día: algo que se perdió totalmente sobre todo de personas que tienen el poder de comunicar, informar o debatir de ajenos . Todo vuelve! La vida es una rueda”, mandó a decir el conductor de “Por una moneda”, a la vez que compartió un texto: “El envidioso siempre te mira de arriba a abjo, buscando algún defecto. Si te lo encuentra, comenta. Si no te lo encuentra, lo inventa”.

Así las cosas, el nombre de Pampita volvió a estar en los lugares más altos de los portales de noticias, con todos los involucrados en sus decisiones o acciones opinando.

Barbie Simons, íntima amiga de la modelo y panelista de “Pampita Online”, contó por qué decidió seguir el camino de la morocha y renunciar al envío de Telefé.

“No es nada contra esa persona, me encanta la gente nueva, fresca, con iniciativa, y siempre está bueno para la gente que comienza. Pero me parecía que no era la persona indicada por su poca experiencia y porque tanto los otros compañeros como yo llevamos un año y pico poniéndonos la camiseta del programa”, aseguró la rubia, haciendo referencia con “esa persona” a Sol Pérez, que el lunes reemplazó a Pampita en la conducción.

El programa, con el nombre de la modelo, volvió a salir ayer al aire por Telefé, esta vez, bajo la conducción de Claudia Fontán, quien aseguró que estaba previsto como el reemplazo de la modelo en su viaje a España -viajará mañana junto a sus tres hijos- pero que la renuncia precipitó su llegada.

En este contexto, el canal de las pelotitas tomó la decisión de levantar “Pampita Online” y el viernes se emitirá la última entrega. Su lugar será ocupado por la tira turca “Elif”, que desde el lunes 9 irá de 18 a 20.

Aún resta resolver si el magazine seguirá emitiéndose en el cable a través de la señal KZO, donde vio luz por primera vez el año pasado.

