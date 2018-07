Llegó Evangelista, que busca dejar atrás su pasado reciente

El lateral fue recibido por el plantel albirrojo. No fue bueno su paso por Newell’s y por eso algunos hinchas no están conformes con su contratación. Aquí buscará torcer esa opinión

Estudiantes ya tiene a su primer refuerzo de la temporada 2018/19. Se trata de Fernando Evangelista, lateral izquierdo de 26 años que llega con el pase en su poder procedente de Newell’s. Ayer se entrenó en los dos turnos de la pretemporada en el Country pero recién hoy firmaría su contrato.

Evangelista asoma, a priori, como el jugador que le dispute el lateral izquierdo a Iván Erquiaga, ya que es idea de Leandro Benítez utilizar a Gastón Campi como segundo marcador central. Ayer tuvo la bienvenida de parte del plantel, se entrenó y hoy pondrá el gancho para ser un nuevo jugador profesional.

El jugador tuvo un paso fallido por Newell’s, donde jugó poco y mostró un nivel de regular para abajo. Antes había pasado por Atlético Tucumán con un suceso similar. Se inició en Boca, donde hizo las Inferiores. Se trata de un jugador con mayor vocación para el ataque que para la defensa. En la Lepra le tocó jugar en un equipo con enormes falencias y eso le jugó en contra.

Su llegada despertó alguna polémica en el Mundo Estudiantes. A través de las redes sociales sus hinchas se manifestaron y una buena parte dejó en claro que no estaba muy contenta. En pocas palabras, no lo ven como un salto de calidad y al desconocer cómo rendirá el pibe Erquiaga, las dudas son muchas. Es un refuerzo que paga los platos rotos de otros que llegaron recientemente al Pincha.

Pero a favor de Evangelista y de la Secretaría Técnica de Estudiantes, al momento de la contratación de Augusto Solari los hinchas dijeron lo mismo. Es bueno recordar que el ex River fue un acierto, jugó muchísimo, marcó goles y si no prolongó su contrato fue por su elevada opción de compra. Racing, en definitiva, terminó llevándoselo por un par de millones de dólares que el Pincha no tenía.

Por eso será cuestión de verlo en acción. A primera vista parece ser un jugador que llega para apuntalar al juvenil Iván Erquiaga y, si el equipo lo acompaña, hasta podría mostrar lo que no pudo hacer en Newell’s. Eso sí, un tirón de orejas para el que no quiso renovarle contrato a Lucas Diarte. ¿Qué hizo para ni siquiera poder quedarse a ser suplente?

IGNACIO BAILONE, OTRO QUE SE VA DE ESTUDIANTES

El delantero Ignacio Bailone, que llegó a Estudiantes hace dos años desde el fútbol de Eslovaquia, por estas horas estará rescindiendo su contrato con el Club.

Como le avisaron que aquí no iba a tener lugar y que debía lucharla desde muy atrás, decidió romper el vínculo y buscar otra oportunidad. La primera chance que tiene a mano es jugar en un equipo de la Tercera División de Italia, siempre y cuando logre culminar en estos días su pasaporte comunitario. En caso de no poder hacerlo, tiene un ofrecimiento para irse a jugar a Uruguay.

Bailone había mostrado cosas interesantes en el primer tramo de Nelson Vivas como entrenador, pero se fue desinflando. La temporada pasada la jugó en Instituto de Córdoba.

QUE PASARA CON BAUTISTA CASCINI Y DANIEL SAPPA

Lo que todavía no está resuelta es la continuidad de Bautista Cascini y Daniel Sappa, dos jugadores con contrato, rodaje y ganas de sumar más minutos en cancha.

Tanto el volante como el arquero saben que no arrancarán en la primera línea del Chino, por eso necesitan un préstamo a un club donde tengan mayor rodaje. Los dos jugadores, con seguridad, no continuarán en el plantel albirrojo pero todavía no se sabe su destino.

DOS PINCHAS A LA SUB 17

Los jugadores de Estudiantes Bruno Valdéz y Darío Sarmiento fueron convocados a la selección sub 17 que dirige Pablo Aimar, que se empezará a preparar para un torneo a jugarse en Europa dentro de dos meses. A pesar de toda la incertidumbre que envuelve a la Selección, los juveniles siguen su camino en el predio de Ezeiza.

