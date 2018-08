Perdidos en la selva marginal de Punta Lara, salvaron su vida de milagro

Eran intensamente buscados desde la semana pasada. Los hallaron exhaustos y en estado avanzado de deshidratación

Cuando empezaba a temerse que tal vez se habían ahogado, Enzo Zárate (18) y Lucas Vivas (20), los dos jóvenes pescadores que habían desaparecido el domingo de la semana pasada en la selva marginal de Punta Lara, fueron hallados en buen estado de salud por un equipo de búsqueda que había estado intentando dar con rastros de ellos por tierra, agua y aire desde el momento de su desaparición.

Aunque la noticia se conoció recién ayer, el hallazgo de los pescadores se produjo el sábado a la tarde en un sector de la reserva natural conocido como Camino de las Rosas, a sólo 500 metros del borde exterior. Si bien los jóvenes, que sobrevivieron alimentándose con plantas y pequeños animales, se encontraban exhaustos y con escoriaciones, su estado general era bueno, según informó la policía.

“Estábamos desde el lunes abocados a la búsqueda cuando el sábado alrededor de las 13.30, al hacer un patrullaje, uno de los rescatistas escuchó ruidos y un pedido de auxilio. Se dirigieron a la zona a pie, porque no se podía acceder con vehículos, y dieron con ellos”, contó el director de SAME provincia, Federico Villagrán, al explicar cómo se produjo el hallazgo.

“Los encontramos bastante bien. Tenían un grado leve de deshidratación, algo de desnutrición y algunas lesiones por inmersión en miembros inferiores, que tienen que ver con estar en contacto continuo con el agua, que produce maceraciones en la piel. También tenían algún grado de hipotermia. Nada severo que les pueda traer consecuencias”, dijo Villagrán.

Peso a que el estado de salud de los jóvenes no suponía riesgo, ambos fueron llevados de inmediato a un hospital de Berazategui para ser atendidos por sus cuadros de hipotermia y deshidratación.

UNA ZONA PELIGROSA

Como relataron a sus rescatistas, Enzo y Lucas lograron sobrevivir comiendo plantas y algunos animales que pudieron cazar. “Uno de los chicos tenía algo de conocimiento de supervivencia. También tomaban agua de ciertos arroyos, que no era potable y por eso estuvieron con algo de gastroenteritis leve. De día caminaban buscando una salida y al caer la noche buscaban resguardo”, contó Villagrán.

Pese a que la selva marginal no tiene demasiado ancho y los jóvenes se hallaban a sólo medio kilómetro de su borde exterior, la zona es tupida y se encuentra en gran parte anegada, por lo cual resulta difícil avanzar. “Es una zona peligrosa para meterse solos y sin equipamiento. Es muy fácil extraviarse porque no hay puntos de referencia”, dijo el director del SAME.

Enzo y Lucas habían ido hasta allí para pescar el domingo de la semana pasada junto a otro amigo, quien prefirió no seguir arriesgándose en un área peligrosa y volvió a su casa. Fue él quien dio el alerta de su desaparición a las autoridades a la madrugada del día siguiente.

“Fue un operativo bastante complejo: arrancó el lunes y trabajó muchísimo personal. Es una zona que tiene una reserva natural. Dentro hay distintos tipos de arroyos. Ellos se encontraban cercanos al Camino de las Rosas. Se los encontró en estado de hambre, no hacía mucho frío pero estaban mojados. No pasaron buenos días y no tenían donde refugiarse”, dijo por su parte Juan Bazzuri, uno de los bomberos de Hudson.

De la búsqueda participaron efectivos de la Departamental de Quilmes, Técnicos Operativos de las Comisarías Berazategui 2da, 3ra, 4ta, 5ta, la Dirección de Caballería, Bomberos Sección “Riesgos Especiales”, Rescate y Salvataje de Personas, Prefectura Naval Argentina, Unidad de Prevención de Policía Local Berazategui y Defensa Civil, que utilizaron motos, drones y vehículos todo terreno.