Carolina Papaleo: “Acá te quemás con leche, ves una vaca y la seguís votando”

Preocupada por la crisis pero celebrando también estos tiempos de feminismo, la actriz llega con su show sobre cómo el lenguaje define los roles de las mujeres

Todos conocen a Carolina Papaleo la actriz, pero la hija de Irma Roy y Osvaldo Papaleo es también escritora, experta en Coaching Ontológico y monologuista: en esta última faceta, mezclando su talento sobre el escenario con sus aprendizajes sobre las formas en que el lenguaje y las narrativas nos definen, llega mañana al Teatro La Nonna, donde presentará desde las 21 “S.O.S. Nací mujer”, unipersonal donde explora las relaciones con amigos, parejas, amantes y hasta con nosotros mismos.

Papaleo describe en el show las relaciones femeninas en profundidad y se entremete inexorablemente en el mundo masculino, haciendo así una descripción de modelos en las relaciones entre ambos sexos. “El recorrido tiene que ver con revisar como fuimos criadas las mujeres y los varones por los cuentos infantiles, por las canciones infantiles. Esos modelos que se imprimieron de chicos nos influyen cuando crecemos”, dice la actriz en diálogo con EL DIA.

El espectáculo, donde la actriz describe las situaciones de nuestros modelos mentales que tan arraigados tenemos en cuanto relación con los demás y nosotros mismos vivimos jugando con la risa sobre uno mismo y la emoción, se basa en su libro, “Ser Mujer es Caro”, que escribió luego de que sus monólogos pensados para abrir su programa radial se convirtieran en un éxito, que se convirtió en libro y luego en teatro.

Hoy de gran actualidad en los debates que se sostienen en la agenda mediática, la primera versión de la obra apareció 2013, una época donde el actual movimiento feminista estaba mucho menos efervescente. “Recién en los últimos años hubo un avance de lo femenino sobre el mundo externo que primordialmente estaba dado como que era de los varones”, opina Papaleo, parte de la generación que “somos las madres de las chicas que poblaron la plaza con el tema de la legalización del aborto: más allá de que esté a favor o en contra, nosotros somos las madres de las dos. Y ¿cómo fuimos criadas nosotras para ir refinando algunas cuestiones que son culturales, que no tienen por qué ser de esa manera, que pueden ser modificadas en la medida en que pongamos en tela de juicio que las cosas no son inamovibles?”.

El avance de la perspectiva feminista se ve reflejado en cómo se ha instalado la discusión sobre el lenguaje inclusive, y Papaleo, por sus estudios ontológicos que la obligan a deconstruir cómo el lenguaje define roles y es algo cultural, explica que aunque “para mi generación es difícil pensar en ese ‘todes’, todo comienza en el lenguaje, y esta me parece una de esas palancas que puede mover el mundo: no se si va a ser fácilmente popularizado, nos cuesta a los que fuimos educados con otros tipos de lenguaje, pero tiene que ver con por lo menos, a través del lenguaje, ya tener la idea mental de decir que estamos incluidos los hombres y las mujeres”.

LA CRISIS

Ahora, la actriz también percibe cambios negativos en este momento del mundo. Militante del kirchnerismo, y de formación política (su madre fue legisladora y su padre trabajó como comunicador en la política), Papaleo afirma que “estamos atravesando una crisis importante”. Como artista, dice que la clave para sobrevivir está en la creatividad, en apostar “a propuestas diferentes, rupturistas, para atraer a ese mercado chico, el público que tiene plata para gastar en el ocio”, como “Derechas”, la obra donde once actrices sirven el almuerzo al público.

Pero advierte que puede no ser suficiente: “Se nos ha achicado mucho el mercado en tevé, hay muy poca ficción, y nuestro refugio es el teatro: que se nos toque esa variable es letal”, explica. A Papaleo se la nota frustrada con la situación, que ve como una crisis que podría haberse evitado.

“Las actuales políticas económicas son un poco crónica de una muerte anunciada”, lanza quien convocó junto a otros actores a una marcha contra el FMI, “para avisarle a quienes no lo vivieron cómo es vivir con el FMI”.

Ofuscada con gente de su entorno que votó al actual presidente a pesar de haber vivido las mismas experiencias que ella, afirma que todos son un poco responsables porque antes te contaban como eran las crisis, y “quedaba en una cuestión oral, no tenías más acceso a esa crisis que el cuento de los abuelos”, pero ahora, gracias a la tecnología, “sí tenemos acceso a ver cómo fueron otras crisis. Por eso deberíamos tener más conciencia de qué votamos, para después no llevarnos sorpresas...”.

¿Está de acuerdo entonces con Dady Brieva, quien recientemente dijo que ojalá sufran los votantes de Macri para no repetir la historia? No, dice, pero porque no cree que en Argentina “veas una vaca y llores, sino al contrario: ¡acá te quemás con leche, ves la vaca y la seguís votando!”

¡Cambia la Aberdeen Angus por otra, no sé! ¡Dejá de ver la misma vaca y decir que no tiene tantas manchitas como la otra!”, pide Papaleo, para quien los juicios a funcionarios del gobierno anterior tienen que ver con que “se intenta eliminar esa parte del peronismo que quiere reivindicar la bandera del peronismo, la Justicia Social. Grupos económicos muy fuertes que se vieron amedrentados, y a partir de todo eso sacaron un plan para matar todas las políticas que podían perjudicarlos o reducir sus intereses, para poder estar oxigenados como están en esos momentos”, explica. ¿El plan? “Una construcción con muchas variables, lo comunicacional, el marketing, la impresión de un discurso hegemónico, los medios que te transmiten imágenes de ciertos temas una y otra vez mientras al lado pasan elefantes”, afirma.

Papaleo afirma que si bien está interiorizada en política desde su juventud, “estuve siempre muy metida en la actuación, con lo artístico. Pero desde este proceso en 2015 me llamó la atención: y como todo lo que me llama la atención, me dedico de lleno, intentando entender las cosas que para mi no tienen respuesta”: por eso se metió a estudiar Ciencias Políticas, quizás intentando seguir a su madre en su vocación por segunda vez, buscando, tras convertirse en actriz, ser también legisladora.

“No se si ese proceso se va a trasladar a una candidatura concreta”, afirma quien está en busca de “herramientas para ser más que una mera comentarista en televisión, de esos que van y dicen unas burradas tremendos”. Por eso, dice, “si se traslada a una candidatura, voy a tener las herramientas para defenderme”.