Influencers platenses: creativos mimados por el marketing

Arrancaron haciendo videos en YouTube para entretener a sus seguidores. Ahora, las marcas los quieren y les pagan en dólares

Por LUCÍA MEDINA

Fran Gómez (24) está a punto de salir al escenario del Teatro Maipo. Muchas cosas pasaron desde que miraba tutoriales para editar sus videos caseros y subirlos a YouTube e Intagram hasta esta noche. Hoy, su perfil en la red social que se hizo popular por priorizar la imagen tiene 327 mil seguidores; y su canal de YouTube más de 5 mil suscriptores, muchos de los cuales están sentados ahora en uno de los teatros más importantes de Buenos Aires para ver “Flasheando secuencia”, su show humorístico junto a Nacho Saralegui.

Hoy para las marcas, las redes sociales son mucho más efectivas que los medios tradicionales. Estas plataformas les permiten llegar a públicos específicos de forma casi directa gracias al poder de la segmentación. Un estudio de Brand Manic detalló que en Europa los costos de un influencer que trabaja con marcas como Adidas o Nike puede alcanzar entre tres mil y 100 mil euros. Y en esta lógica donde la publicidad necesita mostrarse más edulcorada, Instagram es una herramienta clave. La red “amiga del marketing” es la meca donde confluyen marcas, celebridades y el lugar donde nacen o se desarrollan los influencers. Con más de 800 millones de usuarios activos, comprada por el visionario Mark Zuckerberg en 2012, no sorprende que haya sido la que más creció en lo que va del 2018, según un estudio de We are Social y Hootsuite.

INFLUENCIADORES, O LOS VIEJOS “LÍDERES DE OPINIÓN”

Los influencers son personas que viven y muestran sus gustos e intereses en sus cuentas de forma creativa. Viajeros, foodies -amantes del buen comer- o humoristas son algunos de los perfiles que generan más interacción entre las millones de cuentas que circulan en las redes. A través del día a día crean un vínculo con sus seguidores hasta formar una comunidad que, aunque no los conoce, los sigue y escucha, dándoles la presencia y credibilidad que las marcas tanto valoran.

“Generar contenido para mis redes es un trabajo a tiempo completo. Subo un video cada tres días”

“Momo” Benavidez

“Generar contenido para mis redes es un trabajo de tiempo completo. Aunque no tengo que estar 8 horas en una oficina, hace ya 3 años que no paso más de 5 días sin subir un video. Incluso lo hago durante mis vacaciones”, afirma Francisco y agrega “soy de fijarme mucho en las interacciones, y más que buscar nuevos seguidores trato de reforzar la comunidad que ya tengo”.

DIVERTIR: EL HUMOR COMO INSTRUMENTO

Geronimo Benavidez (29), alias Momo, arrancó haciendo videos con Martín Pérez Disalvo, influencer conocido como Coscu, en una plataforma de gameing (video juegos) y streaming (transmisión en vivo) llamada Twitch. Tenían 20 y 22 años y pasaban entre 6 y 8 horas frente a una compu interactuando con chicos y chicas, comentando videos, contando anécdotas y opinando sobre diferentes temas en vivo. Con eso armaban videos que subían a YouTube. Casi seis años atrás, los amigos hacían lo mismo que Gero hoy en sus redes sociales: divertir, hacer reír y distraer a una audiencia que entonces recién comenzaba a formarse.

Con el surgimiento de nuevas redes, Gerónimo, platense con corte de jugador de fútbol y ropa deportiva, llegó a Facebook, Instagram y Twitter. Hoy Momo cuenta con 154 mil seguidores en Instagram y más de 185 mil en YouTube, la red que lo vio crecer y convertirse en influencer. “Llega un punto en que vos sos de tus seguidores. Ellos empiezan a controlar todo lo que hacés y a pedirte más”, asegura el joven de Villa Elvira.

PRIMERO LA COMUNIDAD, DESPUÉS LAS MARCAS

Cuando un influencer crea una comunidad fiel que se refleja en números e interacciones, las marcas llegan solas. Las ofertas que recibe Gerónimo pueden ir desde sacarse fotos con la gente en el lanzamiento de unos auriculares hasta incluir una invitación de 15 segundos a un evento de video juegos en YouTube.

“Por participar en un evento en Uruguay o Chile, podés llegar a cobrar hasta mil dólares. Tres stories semanales en Instagram, videos de 15 segundos que duran online 24 horas, se pueden cobrar entre 150 y 200 dólares”, cuenta el joven estudiante de derecho, que alterna su carrera de influencer con su función en un ministerio público.

“Trabajé para marcas de alimentos o bebidas, pero no tranzo con vender mi contenido”

Francisco Gómez

Muchas veces el trabajo está mediado por agencias que linkean a las marcas con los influencers, y se encargan de producir el contenido y la estrategia en conjunto con la figura. Con la inestabilidad del peso y la crisis económica, muchos manejan presupuestos en dólares que luego cobran a la cotización del día de pago.

“Este año trabajé con varias marcas de comestibles y bebidas internacionales. Pero también rechacé propuestas porque no tranzo en vender mi contenido, no es algo que me cope. Todos los “chivos” que hice fueron dentro de la lógica de un video mío que apunta al humor y no al producto en sí”, explica Francisco Gómez, actor, instagramer y estudiante de Comunicación Social.

LA MUERTE DE LA TV

Tanto Francisco como Gerónimo saben que sus seguidores apenas consumen medios tradicionales, no les gustan las noticias ni el periodismo, y están seguros de que la publicidad en TV se va a agotar para decantar casi completamente en redes sociales.

¿Ser influencer es sólo tener muchos seguidores en Instagram o YouTube? Para Momo el término lo dice: no sos influencer si no influenciás a nadie. “Es una mochila muy pesada porque esos pibes te ven, tanto si hacés las cosas bien o mal. Otra cosa distinta es ser un agente de marketing, un cartel viviente”.

Uno de sus últimos videos fue una reseña de la película Coco, de Disney. Lo vemos maquillado como una calavera, caminando por el cementerio de la ciudad y se nota un trabajo de post producción en la que participaron varias personas. Atrás quedaron los primero videos junto a la Coscu Army, donde él y Coscu editaban partes de conversaciones, chistes y anécdotas en una habitación con las paredes llenas de fotos y pilas de ropa en el fondo, que podría ser la de cualquier pibe de 20 años.