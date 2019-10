Tras la gran polémica con Tini, una mujer denunció a Axel por abuso sexual simple

Se inició un expediente para investigar el posible delito, que habría ocurrido en el año 2017. El cantante, en el ojo de la tormenta

El cantante y compositor Axel fue denunciado por abuso sexual simple y el abogado de la querella que representa a la víctima está trabajando junto al Ministerio Público Fiscal de Río Negro en la obtención de evidencias, informó ayer ese organismo.

“Se informa que el día 15 de octubre se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como ‘Axel’ que, según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017”, detalló el comunicado del Ministerio Público Fiscal de esa provincia patagónica.

El denunciado es Axel Patricio Fernando Witteveen, conocido en el medio artístico como Axel.

Además, destacó que conjuntamente con el abogado de la querella que representa a la víctima “se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluye la recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos”.

Los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima y ésta manifestó su deseo de “no brindar mayor información pública del caso”.

En consecuencia, desde el organismo advirtieron que “sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio).

Este caso, como tal vez se recuerde, viene a sumarse a un episodio ocurrido en septiembre pasado, en el marco de la presentación del cantante en el Festival Único en Madrid. Aquella vez, Axel había quedado envuelto en una polémica luego de protagonizar una confusa situación con la cantante Tini Stoessel, durante la salida al aire de un móvil para el programa La Peña de Morfi (Telefe) del que también formaron parte los cantantes Lali Espósito, Soledad y Luciano Pereyra.

En esa ocasión, el cantante quedó expuesto por la aparente incomodidad que sintió Tini al ser abrazada por él. De todas maneras, la cantante, de 22 años, luego salió a aclarar que se trató de un malentendido.

El propio Axel se refirió a ese asunto y confesó que la pasó mal tras las críticas que se suscitaron en las redes por el video. “Te confieso que un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé... pero me preguntaba por qué. ¿Y sabés? Volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo”, había dicho.

Ayer, el abogado José D’Antona, quien representa a la víctima a través de un poder, confirmó que la denuncia se realizó con la firma del letrado que se encontraba en Río Negro en ese momento, Angelo Zammataro, con quien está trabajando en conjunto. “Yo tengo el poder de representar a la víctima en todos los ámbitos en los que haga falta”, explicó D’Antona, y adelantó que la supuesta víctima “no va a hablar hasta que no esté lista”. El abogado, hay que decir, fue en su momento representante de Calu Rivero en la denuncia que el actor Juan Darthés le realizó por daños y perjuicios. D’Antona, se informó, también está “asesorando técnicamente” a Paula Galloni, la periodista que habló días atrás sobre su mala experiencia al entrevistar a Axel.