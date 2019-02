Duhalde se reunió con Cristina y se mostró con Scioli y diputados K

| Publicado en Edición Impresa

El ex presidente Eduardo Duhalde mantuvo al menos dos reuniones en las últimas semanas con la ex presidenta Cristina Fernández, en tan to que ayer se mostró en el Congreso con el ex gobernador Daniel Scioli y el diputado kirchnerista Daniel Filmus.

Cada vez más protagonista de la escena política, Duhalde participó ayer del acto de apertura del Congreso Internacional de Ajedrez, juego del que es un reconocido aficionado.

Ante ese auditorio, el ex presidente brindó un improvisado discurso en el que llamó a los argentinos “a ponerse de acuerdo en un programa, en un plan”, para tener “la posibilidad de salir el próximo año” adelante.

“Argentina está en una situación dificilísima, si no tiramos todos para el mismo lado, vamos a estar cada vez peor”, afirmó el ex presidente ayer en el Congreso.

“Lo que sacó al país adelante es una forma distinta y nueva de gobernanza. Eso es lo que sacó al país, gobernar juntos, ¿somos estúpidos los argentinos que como está el país tenemos que seguir peleándonos? Es una ridiculez, un absurdo, así no se sale”, sentenció, e instó a “gobernar de forma distinta”.

Tras el encuentro, varios periodistas lo abordaron, pero Duhalde los evitó. “No hablo de política”, dijo el ex presidente, quien viene impulsando la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

Duhalde, trascendió ayer, mantuvo dos encuentros con la ex presidente Cristina Fernández.

“Si alguna vez tuve problemas con ella, ya me los olvidé”, había dicho en las últimas semanas consultado sobre la relación con la líder de Unidad Ciudadana.

Los contactos entre ambos ex presidentes se reactivaron a mediados del año pasado, cuando volvieron a tener diálogo, y se intensificaron en las últimas semanas.