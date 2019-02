Tras sus horrores, la AFA paró a Echenique y Delfino

Uno no sancionó un claro penal en favor de Defensa ante Boca y el otro se “comió” una pena máxima en contra de River

Los horrores arbitrales del fin de semana tuvieron derivaciones en la AFA. Tras haber favorecido de manera deliberada a Boca y River con sus fallos, los árbitros Fernando Echenique y Germán Delfino fueron parados por la conducción del área y no podrán dirigir en la próxima fecha de la Superliga.

Echenique tuvo un grosero error al no sancionar un claro penal de Iván Marcone (volante de Boca) contra Domingo Blanco. Fue a los 35 minutos del primer tiempo en el estadio de Varela: un cruce tardía del mediocampista de Boca, que impactó fuertemente al hombre de Defensa. Lo vio todo el estadio, menos el árbitro del partido.

Por este ampuloso error, en la víspera la conducción arbitral de la AFA decidió pararlo.

En medio de esta polémica, el titular del “Halcón”, José Lemme, mostró toda su furia, tanto con el árbitro en cuestión, como con el encargado arbitral de AFA, Federico Beligoy: “le pedí a Federico que no me dirija Echenique y me lo puso igual”. Y en la misma línea, marcó que “los sorteos arbitrales no existen, la última vez que algo se sorteó fue el Quini 6”, resaltó, en torno a los sorteos arbitrales de los martes, en los que quedan designados los jueces para el fin de semana.

El titular de Defensa agregó que “el penal fue alevoso, el árbitro fue muy parcial, en favor de Boca”, dijo en declaraciones a un canal deportivo porteño.

DELFINO, OTRO QUE SUFRIÓ UNA SANCIÓN POR SU GROSERO ERROR

Y el otro árbitro que fue parado por su pésima labor del fin de semana fue Germán Delfino. El experimentado juez no sancionó un claro penal en favor de San Martín de Tucumán en el Monumental. Fue tras un disparo de Oliver Benítez que luego dio en la mano de Robert Rojas, quien dejó el brazo allí de manera deliberada. Era un claro penal, pero Delfino optó por dejar seguir la acción, entendiendo que no se trataba de una mano intencional.

Todo el plantel del “Ciruja” se fue encima del árbitro y ayer la AFA tomó cartas en el asunto por la grosera equivocación arbitral y paró también a Germán Delfino, quien no será designado el fin de semana venidero en la Superliga.

Fue una fecha negra a nivel arbitral para la Superliga, agravada por la suspicacia que genera que, casualmente, los dos beneficiados por los errores son los más grandes del fútbol argentino, con lo cual las sospechas inundaron el ambiente futbolero del país.