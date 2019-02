Licitan obras pero la sala principal del Teatro Argentino lleva más de un año cerrada

Avanza el proceso licitatorio para adquirir las nuevas butacas para la sala Ginastera, cuya remodelación arrancó en 2017. Algunas de las etapas de la reforma ya concluyeron, pero otras vienen atrasadas

| Publicado en Edición Impresa

En el foyer de la sala ginastera, en el teatro argentino, se arrumban las alfombras que deberán colocar en el espacio lírico. Las obras vienen muy demoradas. No obstante avanzan con la licitación para comprar butacas / s. casali

Una noche de 2017 bajó ese telón rojo y pesado y hasta ahora no ha vuelto a levantarse. La Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, escenario de las más impactantes puestas de ópera y de conmovedores ballets y conciertos sinfónicos, se encuentra desde hace más de un año desactivada. Con muy pocas producciones que se presentan en ámbitos porteños o en los pequeños espacios que sí mantiene abiertos el primer coliseo bonaerense (la Astor Piazzolla, y los Tacec y Tae), los elencos artísticos estables apenas cumplieron algunas actuaciones durante 2018. Ahora, de acuerdo a una resolución publicada en el Boletín Oficial, la obra de refacción estaría avanzando con la compra, a través de una licitación, de nuevas butacas.

Hoy, la Ginastera se ve desmantelada; meses atrás se levantaron las alfombras y toda la dotación de asientos, y así quedó: “pelada”. De acuerdo a versiones (oficialmente ninguna autoridad respondió a este diario), si todo el proceso de adjudicación de esta etapa de la obra se cumple según los pasos previstos, en octubre estarían colocadas las butacas y en noviembre ya podría estrenarse una pieza de ballet.

Por lo pronto, el gobierno bonaerense aprobó el pliego de bases y condiciones para la contratación de la “Provisión e Instalación de Nuevas Butacas de La Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino La Plata”. El justiprecio total estimado es de $ 39.151.006 pesos.

Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 172 en la que se señala que el plazo de entrega será de noventa días corridos.

Según la resolución, la fecha de apertura de ofertas será el próximo 6 de marzo, a las 10, y se realizará a través del portal http://pbac.cgp.gba.gov.ar.

Dentro del plan de restauración del Teatro algunas etapas de los trabajos concluyeron, como la impermeabilización de la cubierta, el reacondicionamiento de las torretas y las escaleras de incendio y los ascensores y el embellecimiento de las plazas secas.

Los empleados del Teatro de 51 entre 9 y 10 vienen planteando diferentes reclamos desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que se suspendiera la actividad en la sala Ginastera. Además de cuestiones administrativas (reconocen en el gremio ATE que se fueron concretando algunos nombramientos a planta permanente de personal que hacía muchos años que trabajaba de forma mensualizada), como la demanda de una carrera por escalafón, a lo largo de todos estos meses se han realizado manifestaciones públicas por la falta de funcionamiento de los equipos de climatización (en invierno carecen de calefacción y en verano de aire acondicionado).

“Hay obras importantes que se cumplieron, pero no entendemos cómo priorizan las butacas, que en general estaban en buenas condiciones salvo por algunas que se podrían haber retapizado, no tienen más de 20 años, en lugar de empezar con los trabajos de termomecánica, ya que por ejemplo el invierno pasado en el subsuelo no se podía estar del frío”, subrayó el delegado de Ate, Julio Ricciardi.

Off sala Ginastera

Desde que la sala Ginastera dejó de funcionar se realizaron “mini temporadas”: alguna propuesta lírica y funciones de ballet. Concretamente, a lo largo de 2018 se dieron a conocer tres obras, que se presentaron en el Teatro Coliseo de la capital federal y en el espacio del Tacec.

Tampoco se aprovecharon, remarcó Ricciardi, otros escenarios con los que cuenta la Provincia en diferentes municipios bonaerenses. “Varias veces pedimos que se busquen opciones. El Argentino debería tener no menos de cinco óperas y cinco ballets por año y lo que no se gasta por no montar producciones en la Ginastera podría destinarse a viáticos de giras y así continuar con el programa artístico”, dijo el representante de Ate.

A punto de cumplir los 20

Tras cinco años de construcción y con una versión de “Otello”, de Giuseppe Verdi, se inauguró el Teatro Argentino, el 19 de noviembre de 1890, cuando la Ciudad cumplía 8 años de vida.

Pasaron por ese escenario en las siguientes décadas los más destacados cantantes y bailarines clásicos del país y del mundo. Y es que con los años se convirtió, después del Teatro Colón, en la segunda sala lírica de Sudamérica.

En 1977 un incendió destruyó esa magnífica construcción de estilo renacentistas, que se había desarrollado en cinco niveles, con palcos y galerías, para albergar hasta 1.500 espectadores.

Recién en 1999 la capital provincial recuperó su teatro lírico, con su escenario principal, la sala Ginastera. El 12 de octubre de ese año se habilitó el nuevo espacio con el ballet “Tango en gris”, del coreógrafo Oscar Araiz y música de Atilio Stampone. La función inaugural se complementó con un concierto lírico en el que se interpretaron fragmentos de óperas de Verdi, Gounod, Giordano y Donizetti.

La sala Ginastera” posee la forma tradicional “a la italiana”, un diseño en herradura, y entre plateas y los tres niveles de palcos y galerías suma una capacidad de 2.000 espectadores.

En 2000 se inauguró, dentro del complejo, la Sala Astor Piazzolla, destinada a las artes de cámara y con capacidad para 300 personas.