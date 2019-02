Macri, junto a Vidal y Rodríguez Larreta, en un acto que anticipó el clima de campaña electoral

Se mostraron en una mega obra en Dock Sud. “Se hicieron más de 1.800 obras y no hubo cuadernos”, disparó el presidente.

| Publicado en Edición Impresa

Fue la primera aparición pública de los tres después de la sorda pulseada por el desdoblamiento electoral. Ayer, en el día de su cumpleaños, el presidente Mauricio Macri se mostró junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El encuentro se produjo en el marco de un acto que anticipó el clima de campaña electoral. Las tres principales figuras del PRO recorrieron obras de la red de desagües cloacales del Sistema Riachuelo, en Dock Sud, Avellaneda.

“Somos capaces de empezar y terminar las obras, como dijo la gobernadora, más de 1.800 obras en la provincia que hemos hecho en forma conjunta que empezaron y terminaron y no hubo ningún ruido, no hubo ningún cuaderno, no pasó nada más que dar trabajo para hacer la obra y crear una nueva esperanza para muchos argentinos”, afirmó Macri.

El tono del discurso del presidente fue casi de campaña electoral. Entre algunas bromas por su cumpleaños número sesenta, Macri criticó la corrupción en la obra pública, apuntó contra el kirchnerismo y enumeró logros de su gestión.

Macri dijo que ese “trabajo en equipo supone diálogo, transparencia, honestidad, poner el problema sobre la mesa, no tener miedo de decir la verdad, no subestimar a los argentinos, los argentinos crecemos todos los días, cada día entendemos más cuál es el rumbo que nos va a llevar al futuro, que es un rumbo sin atajos, sin mentiras, sin trampa”.

“Les prometemos -añadió- que vamos a seguir, como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí también tuvimos que seguir y hacernos cargo de hacer obras, como el arroyo Maldonado, que hace 20 o 30 años se prometía y no se hacía ¿y qué pasaba?, llegaba la lluvia y se inundaba”.

Tras el acto, la gobernadora Vidal formuló declaraciones en el mismo sentido.

“Estas obras, expresan lo que queremos para la Argentina: hacer lo que no se ve pero que importa”, sostuvo la gobernadora luego de recorrer los avances de la obra junto al presidente. Remarcó, además, el entusiasmo “por el hacer lo que debió llegar hace mucho tiempo pero llegó a partir de 2015”, en alusión al año en que Cambiemos llegó a la gobernación.

“Estas obras, postergadas, que no avanzaban, expresan lo que queremos para la Argentina: hacer lo que no se ve pero que importa”, agregó.