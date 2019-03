Gray: "Podría haber PASO entre Kicillof, Insaurralde y Magario"

Durante esta tarde se realiza el encuentro del Consejo del PJ bonaerense en La Plata

El presidente del PJ bonaerense Fernando Gray aseguró este mediodía que en un plazo de 30 días el espacio definirá las candidaturas en la provincia de Buenos Aires y afirmó que "tranquilamente" podría haber una interna en la que compitan Axel Kicillof, Verónica Magario y Martín Insaurralde.



"Es algo que tenemos que resolver, porque en caso de que haya internas tienen que ser lo más ordenadas posibles, sin agresiones", aseguró el intendente de Esteban Echeverría.



Gray formuló declaraciones radiales este mediodía a horas del encuentro del Consejo del PJ bonaerense que preside en La Plata convocado para que la fuerza empiece a definir su estrategia y su política de alianzas de cara a las elecciones de octubre.



"Estoy hablando con todos los actores, todos los candidatos. Hoy me comuniqué con Axel (Kicillof) a la mañana; con Verónica (Magario) estuve hablando el fin de semana, con Martín (Insaurralde) también. Estamos en campaña permanente y listos para lanzar las candidaturas. Yo les he pedido que ya pongan a trabajar con todo a los equipos técnicos, que sigan trabajando la Provincia como lo vienen haciendo", dijo el jefe del PJ provincial.



Y aseguró: "En 30 días tendremos una definición sobre las candidaturas".



Consultado sobre cómo se dirimirá la pulseada que hoy tiene como protagonistas a los intendentes de Lomas de Zamora, La Matanza y al ex ministro de Economía, Gray aseguró que "podría haber una interna para definir el candidato a gobernador, tranquilamente".



"Es algo que tenemos que coordinar. Nos vamos a juntar los intendentes ya más cercana la fecha. También claro lo estamos consultando con los candidatos y candidatas. Vamos a hacer la mejor propuesta para cambiar la provincia de Buenos Aires", destacó.



"Vamos a ir ordenando el territorio -dijo el alcalde de Esteban Echeverría-. La visita a La Plata también tiene que ver con ordenar los distritos, establecer si va a haber internas o listas de unidad y en el caso que haya internas que sean lo más ordenadas posible, con las normas de conducta que corresponden al espacio, sin agresiones y en convivencia democrática".



En tanto, también mencionó como posibles competidores en esa interna provincial del peronismo al ex secretario de Seguridad Sergio Berni, hoy senador bonaerense de Unidad Ciudadana, y al intendente kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona.

"Hay otros candidatos que también son lógicos y tienen aspiraciones. Me ha llamado Sergio Berni, también `Paco' Durañona...Veremos las distintas expresiones, tenemos muy buenos candidatos, potentes".