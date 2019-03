“No pretendo arriesgar jugadores, si es por mí, los incluyo a todos”

Gustavo Alfaro, tan claro como siempre, dijo que el partido con Banfield será “importante”, pues define la plaza para la Libertadores

Gustavo Alfaro todavía no definió el equipo que jugará mañana ante Banfield. Va a esperar que lleguen los jugadores que estuvieron afectados a los diferentes seleccionados, por la reciente fecha FIFA, para tomar una decisión.

Con la claridad que lo caracteriza, el técnico de Boca habló en conferencia de prensa de varios temas que tienen que ver con el equipo y el futuro en la Superliga.

“No pretendo arriesgar. Si fuera por mi pongo a todos, pero necesito ver como llegan”, remarcó.

Alfaro dialogó con los periodistas, después de haber finalizado la práctica en Casa Amarilla.

“El partido del viernes es importante porque nos podría asegurar el tercer puesto y entrar en zona de grupos de la Libertadores el año que viene. Pero después viajamos a Brasil, por eso hay que ver como viene los seleccionados”.

Después habló de algunos jugadores puntuales: “ (Cristian) Pavón está bien. Hoy (por ayer) hizo una práctica de fútbol muy buena. De jugar no sé si va a completar los 90 minutos. Es una posibilidad. Las otras dudas son (Iván) Marcone y (Darío) Benedetto y también (Nahitán) Nández, que viene de un viaje muy largo de China”.

Con respecto a Carlos Tevez comentó: “Las otras veces que jugó Copa, Carlos fue al banco la fecha anterior. Esta vez es distinto porque viene de una semana de no tener competencia. Hablé con el preparador físico y también con el cuerpo médico y puede estar para los dos partidos. Quizás no esté contra Aldosivi”.

¿INTERESA ANDRÉS ROA?

También hizo hincapié al supuesto interés de Boca por Andrés Roa: “El otro día hablé con el presidente del Deportivo Cali, quien me llamó para saber cómo se había adaptado el jugador al fútbol argentino y le dije que muy bien. Pero nada más. Personalmente, no me metería en una negociación que Huracán esté en el medio. Por respeto al plantel y a sus dirigentes”.