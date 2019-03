Se vienen días claves en relación al futuro de Ricardo Centurión

Tal como indicó Junior Mazzoni, su representante, el jugador quiere que lo reintegren al plantel profesional

¿La novela de Ricardo Centurión llegará a su fin esta semana? Si bien el propio jugador confirmó que se quedará en Racing hasta el cierre del semestre, los próximos días podrían ser claves para conocer cuál será su futuro como futbolista. La dirigencia albiceleste, comandada por Víctor Blanco, intentará obtener algo de dinero en caso de un posible traspaso.

Los últimos días el conflicto entre Centurión y la Academia se tensó: el extremo decidió no presentarse a entrenar con la Reserva y le inició una intimación al club, poniéndole un plazo de 48 horas para que aclaren su situación laboral. En caso contrario, amenazó con inicar acciones legales para poder quedarse con el pase en su poder.

Tal como indicó su representante Junio Mazzoni días atrás, Centurión quiere volver a ser parte del plantel profesional: “Hubo un llamado de un club de Brasil pidiendo condiciones y pidieron 500.000 dólares por el préstamo. Uno no pide que tenga que jugar, sino que esté con el plantel profesional”.

Con respecto a este conflicto, días atrás dio su opinión Sergio Marcchi, secretaría general del gremio de los futbolistas: “No veo una solución a corto plazo. este conflicto no se va a resolver fácilmente, sino que van a pasar algunas semanas hasta que vuelva la tranquilidad”.

En relación a las posibilidades de que llegue a la Justicia, indicó: “Hasta ahora no se judicializó nada, pero creo que esto tiene que ir por otro carril, ya que es una cuestión habitual que lamentablemente pasa cuando hay desinteligencias entre el empleador y el empleado”.

La carta documento que presentó Centurión hizo mucho ruido, no sólo por el plazo, sino también porque apuntó contra Diego Milito y Lisandro López. “Me encuentro separado del plantel superior de fútbol de vuestra institución por imposición de su secretario técnico Diego Milito, conforme me fuese comunicado”, indicó sobre el Príncipe, mientras que del actual capitán acusó no haberlo respaldado ante sus compañeros.