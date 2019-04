La lucha de la familia de Luciano Arruga, en un documental con sello platense

Realizado por Ana Fraile, que pasó por las aulas de la UNLP, junto a Lucas Scavino, “¿Quién mató a mi hermano?” se muestra en la Competencia de Derechos Humanos del BAFICI

Retrato de la lucha colectiva de familiares y amigos de Luciano Arruga por denunciar y establecer los alcances de la violencia institucional que lo desapareció y asesinó en 2009, el potente documental “¿Quién mató a mi hermano?” ya no tiene entradas para las funciones de esta tarde, a las 16.55, y el domingo, a las 15, que se proyectarán en el marco de la Competencia de Derechos Humanos del BAFICI.

“Buscamos priorizar la organización de la familia, la vinculación de la familia con otros grupos. La importancia de estar juntos, de buscar la verdad y hacer memoria. Ese era el motivo de la película más que meternos en una parte a la que no podíamos acceder: en los aspectos relacionados a la causa no nos metimos, porque está en investigación todavía, ni siquiera pasó a juicio oral”, cuenta Ana Fraile, quien estudió en La Plata y dirige el filme junto a Lucas Scavino, en el marco de su productora, Pulpofilms, y con el aporte de La Retaguardia.

Fraile, que cursó Comunicación Audiovisual en la UNLP antes de partir a la Escuela de Cine y Television cubana para estudiar guion, se ríe cuando escucha al público quejarse de otra historia sobre desapariciones: “No alcanzan las películas para poder contar el drama de que desaparezca una persona. Y es importante mostrar cómo la familia que tiene un desaparecido, lo encuentra: creo que tendría que haber 30.000 películas sobre este tema, una para cada desaparecido. Si no, no podés captar quienes son. Y todos somos alguien: por eso el concepto de nuestra propuesta siempre fue hacer un documental donde lo tratáramos en primera persona:”

“Lo que nos parecía fundamental contar en esta historia era el poder que había tenido la familia para poder encontrar a Luciano: poder ver ese proceso y sensibilizarse con un grupo de personas que representa un grupo más extenso. Hay un montón de personas buscando familiares desaparecidos, acá y en todo el mundo. Ese era el lugar donde queríamos poner el ojo: qué era lo que sentían, como lo veían”, sigue Fraile, quien tras su formación en Cuba regreso a Buenos Aires, vivió en Bolivia y en 2004 comenzó a filmar su ópera prima, “Un fueguito”, sobre César Milstein. La premiada cinta fue editada en conjunto con Scavino, dando nacimiento a Pulpofilms.

El documental llevo un lustro para producirse, un recorrido “muy paciente” que permitió a los cineastas “alejarnos y acercarnos”, encontrar la distancia justa. La dupla de directores comenzaron a interesarse por el caso Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009 y cuyo cuerpo apareció cinco años más tarde, enterrado sin identificación en el cementerio y con un informe que indica que murió en un accidente vial (sospechosa revelación no ha detenido la decisión del conjunto movilizado que considera al de Arruga como un crimen de lesa humanidad), mientras proyectaban un documental para un fondo de televisión sobre jóvenes y violencia institucional. Realizado codo a codo con el CIAJ, aquel proyecto contemplaba el caso de Luciano, cuyo cuerpo por entonces no había aparecido.

El fondo para el proyecto no salió, pero permitió a los directores encontrarse con Vanesa Orieta, hermana de Arruga y cuyo tenaz tránsito terminaría siendo el eje del filme.

“Con Vanesa habíamos acordado que la película la íbamos a hacer igual, fuera como fuera”, cuenta Fraile, que presentó entonces el proyecto al INCAA: con la versión final del guion lista, apareció el cuerpo de Arruga.

“Ahí cambió un poco el proyecto”, cuenta Fraile desde Alemania, aunque afirma que el concepto permaneció: retratar la lucha de familiares y allegados, de gran ayuda para el fiilme, ya que aportaron, además de testimonios, un archivo fascinante de las gestiones que organizaron para encontrar a Luciano.

Durante el proceso, “nos fuimos enterando de casos en diferentes lugares y corroborando que el sistema es similar”, cuenta Fraile respecto al entramado de violencias, corrupciones y encubrimientos (la hipótesis principal de la familia es que a Luciano lo mataron por negarse a robar para la Policía; en 2015 el oficial Diego Torales fue condenado a diez años de cárcel por torturas a Arruga, cuatro meses antes de su desaparición), aunque el objetivo del filme, repite la cineasta, no es dar voz o “enseñar una verdad: los realizadores no venimos a dar voz, estamos simplemente tratando de entender la verdad que nos contaron para poder sensibilizar a quienes, sabemos, no conocen nada de esta historia.”.