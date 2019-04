Crece el escándalo en Ensenada por la difusión de audios de un ex funcionario

Los concejales de Cambiemos ampliaron la denuncia por la aparición de un supuesto arrepentido

La difusión de audios que se atribuyen a un ex funcionario de la comuna ensenadense, con imputaciones al kirchnerista intendente Mario Secco y a otros colaboradores de esa comuna, potenció la polémica en ese vecino distrito donde el oficialismo frenó en el Concejo Deliberante un intento de interpelación a uno de los colaboradores del jefe comunal aludido en esas grabaciones.

Como viene informando este diario, los concejales de Cambiemos hicieron una denuncia penal por “averiguación de ilícito” a partir de la difusión de una serie de audios que desde ese bloque le atribuyen a un ex funcionario de la comuna y que contienen dichos sobre supuestas irregularidades cometidas en el ámbito del área económica del municipio ensenadense.

El ex funcionario mencionado en la denuncia asegura en los audios haber sido “golpeado y obligado” a participar de maniobras irregulares en las que habla de “pagos, dinero y sobres”.

Los concejales de Cambiemos ampliaron la denuncia presentada ante la UFI 1 con nuevos audios de la persona a la que identifican como Oscar D´Adario e iniciaron el trámite para convocar a una sesión especial en el Concejo.

El pedido de interpelación había sido presentado desde el unibloque radical de Emilio Canutti, un docente ensenadense que ingresó al Concejo Deliberante ensenadense por la lista de Cambiemos pero que separó su banca de ese bloque en disidencia con las políticas del gobierno nacional.

La idea de Canutti para que concurriera al recinto el secretario de Hacienda, Hugo Schneider, no prosperó puesto que el bloque “sekista”, como se define al oficialismo en Ensenada, desaprobó el proyecto.

En algunos de los pasajes más picantes de los audios difundidos y presentados como prueba ante la Justicia, el ex funcionario al que en la denuncia mencionan como Oscar David D´Adario realiza fuertes afirmaciones.

“Aclaren que el único p...que iba a transar con el Tribunal de Cuentas era yo, ¿Por qué se piensan que todo salía como tenía que salir?”.

En otro tramo de los audios se abunda en esas supuestas acciones. “Tuve que hablar con directivos de rendición del ministerio. ¿Quién c... se piensan que me mandaba a mí a hablar con el Tribunal de Cuentas o con la gente del ministerio? Me mandaban ustedes de la Municipalidad”, se añade.

“Muchachos, directivos de la municipalidad, aclaren por qué me echaron y digan la verdad porque va a explotar la bomba. No me ensucien con mi vida personal porque voy a salir a decir lo que me pidieron en el despacho que no diga”, es una de las tantas advertencias que se escucha en los audios.

”Lo único que hice fue hacerles rendiciones diez años para que no tengan problemas. A vos te lo digo Hugo, si tenés algo que decir anda a la Justicia, pedazo de garca. ¿Qué pensás, que somos pelotudos todos los ciudadanos?”, se escucha en otras de las grabaciones que se difundieron en las últimas horas.

Luego, D`Adario abundaría con un desafío a los actuales funcionarios municipales. “Muchachos, junten pruebas y demándenme, porque ya me tienen las pelotas llenas. Lo único que hice en la Municipalidad fue cuidar las espaldas de Mario a través de las rendiciones”, se escucha. En la oposición se deduce que Mario sería Secco, el actual jefe comunal.

“Aclaren las cosas como son o se va a romper el pacto de silencio”, es otra de las advertencias que surge de los audios.