¡Sí, quiero!: todo lo que dejó el casamiento íntimo de Jorge Rial

El “Intruso” contrajo matrimonio con la nutricionista Romina Pereiro en una ceremonia chica donde estuvo More

| Publicado en Edición Impresa

Llegó el momento: a Jorge Rial le pusieron el cascabel y, el sábado por la tarde, el “Intruso”, que se había transformado en un soltero empedernido tras su primer matrimonio, con algunos romances ocasionales (y escandalosos), se casó con Romina Pereiro, en una ceremonia íntimo, rodeado de amigos y sin celulares dentro del salón.

El grupo selecto de invitados a la fiesta incluyó a los compañeros de Rial de “Intrusos”, la diseñadora Paz Cornú, encargada del vestido de la novia, Claudia Villafañe, la organizadora de la ceremonia y, por supuesto, Morena y Rocío, las hijas de Rial.

La primera fue con su bebé y su esposo y la segunda con un atuendo chic y casual, que llamó la atención y atrajo las miradas de los invitados y críticas en las redes sociales: un pantalón deportivo con una remera simple negra y unos tacos altos, también negros.

Una vez que todos estuvieron ubicados, la jueza de Paz tuvo palabras muy cálidas sobre la pareja y habló de la familia ensamblada que habían construido juntos.

Sergio Verón y Tatiana, los testigos de la boda por parte de Romina realizaron un breve discurso en el cual le desearon buenos augurios. En tanto, los testigos por lado de Jorge Rial, fueron Beto y su hija Rocío.

El amigo de toda la vida del periodista reveló que lo conoció cuando sus hijas eran chicas y también les deseo lo mejor, mientras que la hija menor del conductor del ciclo de América prefirió no hablar, pero entonó las estrofas del clásico que inmortalizó Elvis Presley, “Can’t help falling in love”, con una voz cálida que arrancó lágrimas en la pareja de novios y de muchos presentes.

Luego del sí, el periodista y la nutricionista salieron sonrientes al estacionamiento del lugar para saludar a la prensa, mostrar los anillos y darse el primer beso como casados frente a las cámaras.

Jorge y Romina ya definieron uno de los países que visitarán en su luna de miel, prevista para el mes de mayo. Uno de los lugares elegidos por los recién casados es Italia.