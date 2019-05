Alumnos de 14 secundarias de la Ciudad marcharon por más fondos para educación

También reclamaron la implementación de Educación Sexual Integral y los de colegios estatales por el estado de los edificios

| Publicado en Edición Impresa

Decenas de adolescentes y jóvenes de catorce colegios secundarios de la Ciudad marcharon ayer al mediodía desde la puerta del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) hasta la sede de la cartera educativa bonaerense para reclamar por “el deplorable estado edilicio de los edificios escolares” y “mayor presupuesto para la educación pública”.

Hace tres años, los centros de estudiantes de nueve escuelas secundarias de gestión estatal, dos de gestión privada y las tres pertenecientes a la UNLP comenzaron a “trabajar en conjunto para pedir por más fondos para la educación”, explicó Ciro, alumnos del industrial Albert Thomas, en diálogo con este diario.

Consultado sobre las distintas realidades de colegios públicos y privados que se encuentran en la órbita de la Dirección de Educación provincial y los universitarios, el joven estudiante señaló que “el achique presupuestario afecta a toda la educación, desde las universidades hasta las escuelas que se llueven o no tienen vidrios en las aulas”, poro también apuntó a un tema que no reconoce fronteras de ningún tipo entre los adolescentes: la no implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) consagrada por ley y frenada por la “falta de decisión política de los funcionarios ante el conflicto que generó con grupos de padres y madres celestes o provida”.

Si bien los 14 centros de estudiantes elaboraron un petitorio, Ciro aseguró que “en la Dirección de Escuelas nos recibió un asesor de la subsecretaría de Gestión Territorial que solamente dijo que el manejo del dinero correspondía a los municipios a través del Fondo Educativo, y se fue”.

“Ante nuestra insistencia, la secretaria privada de la subsecretaría, Florencia Castro, nos firmó un acta donde se comprometen a llamarnos el lunes para citarnos a una reunión. Veremos qué pasa. Pero demostraron un profundo desinterés”, consideró.

Desde el Rectorado -7 y 48- hasta Educación -13, 57 y 57- marcharon con numerosas banderas y haciendo sentir mediante cánticos, alumnos y alumnas del Albert Thomas, la Escuela Técnica Nº 8, La Media Nº 12, La Legión (Media 2), el colegio Vergara, la Escuela Secundaria Nº 46, la Media 1 “Manuel Belgrano”, los normales 1, 2 y 3, el Colegio de Estudiantes de La Plata, el Colegio Centenario, el Liceo “Víctor Mercante”, el Colegio Nacional y el Bachillerato de Bellas Artes.

Infraestructura y comedor

Después de aclarar que la mayoría de los colegios tienen importantes problemas de infraestructura que van “desde techos que se llueven hasta falta de mobiliario”, pasando por “falta de calefacción, vidrios rotos y baños en pésimo estado”, el joven estudiante indicó que “en las escuelas técnicas en particular hoy tenemos una problemática, como es la imposibilidad de muchísimos chicos de pagarse la comida al mediodía, teniendo en cuenta que son escuelas de jornada extendida. En el Albert Thomas eso incluye a más de 350 chicos y chicas. Un menú en el buffet sale 120 pesos. Es por ello que pedimos comedor”, remató.