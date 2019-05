Se hartó de que le tapen su garage: ¡Fotografió a 24 autos! 

Ocurrió en 44 entre 10 y 11. Ayer, un automóvil estuvo 13 horas obstruyendo la salida de su casa

El clásico "estacioná donde quieras" sigue siendo uno de los principales inconvenientes que suceden en el tránsito en nuestra Región. Autos ocupando ochavas, obstruyendo rampas para sillas de ruedas, sobre las veredas o estacionados en doble fila son de las infracciones más habituales que cometen los conductores.

Un vecino que vive en 44 entre 10 y 11 está harto que le obstruyan el ingreso al garage de su casa y de los trastornos que le provocan esta situación. Por ello, registró cada uno de los vehículos que en el último tiempo le taparon la entrada a su domicilio y les tomó una foto a cada uno. En total sacó 24 fotos.

Gastón Begué es el vecino que viene padeciendo esta situación y le contó los detalles a EL DIA. "Se trata de un garage que está bien señalizado y claramente se ve la prohibición para estacionar. Si bien es una zona céntrica o en la cuadra siguiente hay un colegio (San Luis), nada justifica que me tapen el ingreso".

"Cansado de sentirme perjudicado y que jamás vi que a uno de los infractores le coloquen la multa correspondiente, les fui sacando fotos a cada uno que tapaba el ingreso".

El vecino detalló el episodio que lo terminó de hartar. "Ayer a la tarde noche llegué en mi camioneta y en la subida al garage me encuentro con que había un Renault Clio de color negro. Me resigné y decidí esperar para poder guardar mi vehículo".

Indignado, Begué detalló que "a las 21 salí de mi casa para entrar la camioneta y resultó que todavía estaba el auto. Llamé a Control Ciudadano y mí indignación fue aún mayor. Me dijeron que a esa hora no disponían de agentes de guardia para poder venir y que le labren una multa. Y el sistema de remolques aún no se puso en vigencia, por más el intendente lo prometió hace varios meses".

"Me tuve que resignar y subir mi vehículo por la vereda y hacer varias maniobras para poder acceder al portón de mi garage, una locura".

Pero el episodio no terminó ahí. Esta mañana, cuando Gastón se disponía para arrancar su jornada e ir hacia su trabajo, se encontró con que el auto aún permanecía allí: "¡Casi 12 horas habían pasado!", dijo. Según le comentó su mujer, el Renault Clio recién fue retirado pasadas las 11 de esta mañana.

Hace algunas semanas, varias situaciones similares terminaron con la reacción de los frentistas ante casos similares. "Hasta ahora me pude contener para no cometer ningún acto ni ser protagonista por un hecho violento, pero casi que se lo merecen", expresó.

"A pocos metros de mi casa hay una sede del Sindicato de la Salud Pública. Allí hay línea amarilla y cartel de prohibido estacionar justificado con una ordenanza. Cuando busqué el detalle de esa norma, hace referencia a descenso de personas con discapacidad, lo cual en muy pocas veces se utiliza para eso".