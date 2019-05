“Lo único que hice fue trabajar como un salame”, dijo el subcomisario preso

Al declarar ante el fiscal Marcelo Romero, “Tony” Núñez reconoció que tuvo reuniones con “Maldad”, pero negó todos los cargos

El ex subcomisario de Tolosa preso desde hace una semana sospechado de integrar una asociación ilícita dedicada a robar autos en esa jurisdicción declaró ayer ante el fiscal Marcelo Romero. Básicamente, Luis Antonio “Tony” Núñez reconoció conocer a otro de los imputados, Cristian “Maldad” Baudagna, aunque negó todos los cargos.

“Lo único que hice en mi carrera fue trabajar como un salame, perdí familia, perdí ahora a mis hijos”, dijo en su indagatoria antes de agregar: “Yo no tengo plata, ni autos. Me fui de vacaciones porque me fui con mi mamá. Soy inocente del hecho que se me está imputando”.

A criterio de Romero, hay elementos suficientes para suponer que “Tony” y “Maldad” conformaron el último verano una organización criminal de la que también habría formado parte el hijo de Baudagna, Axel, quien sigue libre porque apeló ante la Cámara la denegatoria de eximición de prisión.

Declaró que a Cristian lo encontró en Tolosa en el marco de un “conflicto en el barrio Nuevo por los cortes de luz”. Relató que “Maldad” se presentó como referente barrial para garantizar la seguridad del personal de Edelap, aunque admitió que lo conocía desde hace tiempo, ya que “años atrás casi más le compro una Ranger fundida”, operación que no se concretó, dijo, “por el precio”. Por aquel entonces Núñez trabajaba en el destacamento Aeropuerto y Baudagna, según el ex policía, se dedicaba a la “compra y venta de autos”.

Reconoció conocer la casa de “Maldad”, pero “por lo del corte de luz”, y haberse reunido con él en la seccional Sexta, en virtud de “los quilombos del barrio”, ya que Baudagna “se estaba postulando como delegado municipal”.

Dio detalles, también, de otro contacto que mantuvo con el coimputado en el llamado barrio Nuevo, cierta vez que salió del servicio y a su auto “se le rompió el embrague en 120 y 530”, argumentó. Según refirió, justo pasó por allí “Maldad”, quien lo empujó hasta el taller y le prestó un auto Peugeot 206 (con papeles y todo), para que pudiera ir “a la primera reunión de padres” de su hija, explicó.

“Tony” quedó en la mira después de que el jefe de la Sexta, Hernán Arnau, lo denunció el 13 de marzo por presunta “connivencia” con sindicados referentes de Tolosa en el mundo del delito contra la propiedad y la venta de drogas. Puntualmente, Arnau sostuvo que el hombre al que consideraba amigo y “familia” (él es padrino de una hija de Tony) habría orquestado una maniobra dedicada a horadar su tarea al frente de la seccional hasta lograr desbancarlo.

Núñez habló también de eso en su larga exposición ante el fiscal. Recordó que Arnau, “a quien consideraba un amigo” lo convocó para “incorporarse a su equipo de trabajo” en la Sexta cuando él estaba a cargo del Destacamento El Peligro. Apuntó que esa dupla duró entre “octubre o noviembre a febrero”, momento en que Arnau volvió de las vacaciones y le ordenó cubrir las noches, hasta que finalmente le comunicó que había hecho actuaciones “por la relación con este muchacho” (Baudagna). “No entendía lo que pasaba y hasta el día de hoy no entiendo”, se defendió.