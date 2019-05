Fomentó bajó de la punta a Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

La Primera B va tomando color. Y no es para menos. El Centro de Fomento Los Hornos, con fútbol y goles, bajó de la punta a Polideportivo Gonnet; mientras que Alumni se convirtió en el nuevo líder de la competencia, gracias a su victoria amplia y contundente sobre For Ever, en Los Hornos.

El Fomento tuvo la tarde soñada, porque hizo un partido bárbaro y se dio el gusto de sacarle el invicto y el primer puesto a Polideportivo Gonnet, que venía embalado desde la primera jornada.

Patricio Mormann, y un triplete de Facundo Acha, la figura de la tarde, le dieron la victoria al albiazul. Delgado y García descontaron para el cuadro de Gonnet, que a su vez, sufrió las expulsiones de Camilión y del propio García.

El Los Hornos, el Carcelero goleó 6-1 a For Ever, con una tarea descollante. Castro y Mateos en dos ocasiones, Serino y Godoy, los tantos del ganador. Piris había puesto en ventaja al Mondonguero. Tricolores, por su parte, quedó como escolta tras ganarle 1-0 a San Martín, con un gol de Beto Concha. Y Montoro sorprendió al Rojo en Abasto, al ganarle 3-1