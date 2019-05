El Canalla se despidió de la Libertadores con un triunfo sobre Libertad

Rosario Central venció esta noche 2 a 1 a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito, por la última fecha del grupo H de la Copa Libertadores, y sus hinchas despidieron de la mejor manera al delantero e ídolo Germán Herrera, quien dejó el fútbol profesional .

Los goles del "canalla" fueron convertidos por Joaquín Pereyra, en el primer tiempo, y por el ingresado Claudio Riaño (reemplazó justamente a Herrera) en el segundo, mientras que Oscar "Tacuara" Cardozo había empatado de penal en el comienzo del complemento.

Central sufrió hasta el final con 10 hombres durante más de 10 minutos por la expulsión del uruguayo Washington Camacho, cuando una atajada magistral de Jeremías Ledesma a los 35 minutos, quien le sacó un cabezazo a Alexander Mejía abajo, junto al poste derecho, se convirtió en la gran salvada de la noche.

Un párrafo aparte se merece el "Chaqueño" Herrera, quien finalmente fue titular y los hinchas "canallas" sacaron cartelitos con el número 17 a los 17 minutos del primer tiempo, y lo ovacionaron cuando fue reemplazado por Riaño, en el complemento. Justo la noche en que Central consiguió su único triunfo en esta fase de grupos de la Libertadores, en la que finalizó en el último puesto con cinco puntos.

El primero de la zona resultó justamente Libertad con 12 unidades, escoltado con 10 por Gremio, que en Porto Alegre venció esta noche al tercero, Universidad Católica, de Chile (7 y clasificado a la Copa Sudamericana), por 2 a 0, con tantos de Alisson y Thaciano.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz y Nahuel Molina; Joaquín Pereyra, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza y Leonardo Gil; Germán Herrera y Maximiliano Lovera. DT: Diego Cocca.

Libertad (Paraguay): Martín Silva; Iván Piris, Paulo Da Silva, José Canale y Mathías Espinoza; Alexander Mejía, Christian Riveros, Blas Cáceres e Iván Franco; Adrián Martínez y Oscar Cardozo. DT: José Antonio Chamot.



Gol en el primer tiempo: 19' Pereyra (C).

Goles en el segundo tiempo: 5' Cardozo (L), de tiro penal y 25' Riaño (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Luciano Recalde por Caruzzo (C) y Antonio Bareiro por Franco (L); 5' Claudio Riaño por Herrera (C); 23' Washington Camacho por Ortigoza (C); 30' Jorge Recalde por Martìnez (L) y 37' Rodrigo Rivero por Da Silva (L).

Amonestados: Cáceres y Piris (L).

Incidencia en el segundo tiempo: 34' expulsado Camacho (C).



Árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela).

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).