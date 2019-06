Encontró un monedero en la Terminal con una SUBE y 5.005 pesos y ahora busca a su dueña

Marcial Tomás Alfonso se encuentra abocado a la búsqueda de "la Cenicienta" del monedero. Para devolver este objeto, este portador exige que le den características precisas de este artículo

A pocas horas de arribar a La Plata después de haberle dado el último adiós a su hermana en la ciudad de Córdoba, Marcial Tomás Alfonso inició inmediatamente una cruzada solidaria para dar con el paradero de la dueña del monedero que encontró hace una semana la Terminal de micros de 4 y 42.

Si bien no descarta que este accesorio pueda pertenecer a un hombre, en diálogo con eldia.com el ex Combatiente de Malvinas señaló que "ve remotas esas posibilidades" y sostuvo que lo más probable es que pertenezca a una dama ya que desde siempre vinculó este objeto con el género femenino.

Es más, entre las pistas que maneja Don Marcial figura la posibilidad de que la propietaria del monedero sea una persona grande ya que, según estima, "los viejitos suelen andar con la plata bien guardada y toda arrugada para que no se la saquen".

Es que en el interior de este portamonedas encontró una suma de 5005 pesos en efectivo y una tarjeta SUBE "de las viejas". "La plata estaba toda arrugada como si alguien la guardara con mucho recelo" sostuvo.

En cuanto a la SUBE sostuvo que la misma se encuentra con un poco de carga y que si bien intentó averiguar a quién pertenecía no logró establecer la identidad de quien la usaba debido a que no se encuentra registrada.

Fue en este marco que decidió acudir al diario EL DIA para darle difusión a su búsqueda. "Desde chico me enseñaron que las cosas se devuelven. Y por eso apenas terminé de despedir a mi hermana que falleció hace una semana, me puse a investigar a quién pertenece este dinero. Siento que a la persona que lo perdió le está haciendo falta" indicó.

Sobre cómo encontró este monedero, le indicó a este diario que todo sucedió hace poco más de una semana cuando se encontraba sacando pasaje para viajar al velorio de su hermana que vivía en Córdoba.

Estaba en la boletería de Urquiza cuando me doy vuelta y pateo algo. Me agacho y recojo el monedero. Lo abro y veo que tenía dinero. Así empecé a buscar a alguien que demostrara estar compungido o afectado por una pérdida. Así fue que encontré a una señora mayor que se la notaba mal. Pero al preguntarle qué le pasaba me dijo que se sentía mal físicamente. Así que, como estaba apurado decidí ocuparme de lo que había ido a hacer y dejar para después la búsqueda" contó a este diario.

Ahora Marcial se encuentra abocado a la búsqueda de "la Cenicienta" del monedero. Para devolver este objeto, este portador exige que le den características precisas de este artículo ya que según explicó "el monedero posee ciertas características que lo distinguen".

Las personas que crean que este monedero le pertenece deberá comunicarse con Marcial Tomás Alfonso al 2215597188. Adelantó además que la entrega la hará en la redacción del diario EL DIA.