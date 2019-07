“Hay que entregarse al ciento por ciento porque el camino recién comienza”

El Caco analizó el encuentro ante Defensa por Copa, donde sostuvo que el Lobo fue mejor, pero que no pudo “concretar las chances”

| Publicado en Edición Impresa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

Se lo nota marcadamente más maduro y algo más líder dentro del campo de juego. En una nueva etapa en el Lobo, y tras su buen paso por San Martín de Tucumán, Matías García volvió al Club de calle 4 persiguiendo un reto personal y en clara muestra de agradecimiento para un Darío Ortiz que fuera muy importante en el inicio de su carrera. Y, si bien el debut oficial no fue lo esperado, el nacido en Córdoba el 22 de octubre de 1991 se llevó buenas impresiones del cruce en el estadio Alfredo Beranger ante el Halcón de Varela.

SENSACIONES POSITIVAS ANTES DE LA VERDADERA LUCHA

“La sensación es positiva”, comenzó diciendo el zurdo a metros nada más del ómnibus albiazul. “En el primer tiempo creo que hicimos un partido ordenado, que es lo que nosotros estamos buscando de cara al campeonato. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de conseguir puntos”, añadió.

“La realidad es que nos vamos al descanso 1-0 abajo y después, en el segundo tiempo, rápidamente ellos se quedaron con un hombre menos y , a partir de ahí, tomamos el control del partido y lo pudimos empatar. Creo que tuvimos chances para poder ganarlo”, reconoció. “Ya después, en los penales es otra cosa. Defensa pateó un poco mejor y por eso se llevó la victoria”, manifestó con cierto lamento.

- Tuvieron varias chances sobre el final para poder ganarlo tranquilamente. Dejó una mejor sensación Gimnasia.

- Sí, coincido. Era lógico que Defensa se replegara un poco más atrás. Nosotros, con el control de la pelota, tuvimos las ocasiones pero no las pudimos concretar.

- Se encontraron con Unsain y cuando el arquero rival es figura, es porque algo hicieron.

- Sí. Eso quiere decir que hicimos las cosas bien y nos hicimos cargo del partido, que era importante. De hecho, creo que nos vamos muy conformes por lo que fue el partido en sí. En los 90 minutos nos mostramos de manera correcta, y era un poco lo que buscábamos con todo el equipo.

“Con cada partido me voy soltando más. Estoy tranquilo porque creo que tenemos buen plantel”

Matías García

tras la eliminación ante Defensa

- ¿Cómo te vas sintiendo en lo personal en esta nueva etapa y con este mediocampo?

- Con cada partido me voy soltando un poco más. Estoy tranquilo porque creo que tenemos un buen plantel, un buen cuerpo técnico, que labura a fondo; y creo que estamos en una situación en la que se necesita eso: trabajar a fondo y entregarse al ciento por ciento porque el camino recién comienza.

- El partido duele porque a nadie le gusta perder, pero la realidad de ustedes comienza el sábado ante Lanús.

- Sí. Era un poco lo que nosotros pensábamos desde un primer momento. Pero la realidad es que siempre es lindo ganar, y más cuando se trata de Copa Argentina, que le entra dinero al Club. Quizás estemos todos pensando en lo que tenemos que hacer por el torneo, pero era una linda posibilidad y es una lástima que se nos escapó.

“Están esperando algún refuerzo más y bienvenido sea. Mientras sea para sumar, lo vamos a agarrar”

Matías García

sobre la posible llegada de Alemán

- ¿Cómo viste el hecho de volver jugar con dos parcialidades, algo que ya se ha vuelto raro en el fútbol argentino?

- Se hace un poco raro. Hacía mucho que no me tocaba, pero está bueno para los dos equipos y para lo que es el fútbol en sí. Siempre se venía viendo gente solo del público local y era un poco incómodo. Creo que están cambiando las cosas y me parece bárbaro.

A LA ESPERA DE MÁS NOMBRES

Sabido es que Darío Ortiz continúa esperando por la llegada de más nombres para su equipo. Con lo de Brahian Alemán al caer, el DT también insistió con sumar a un defensor central con altura, para que sus dirigidos dejen de sufrir en la pelota parada. Ante esta situación, García se mostró expectante y sostuvo la importancia de llegar para sumar en un momento tan importante como delicado.

“La verdad es que se armó un lindo grupo. Creo que están esperando algún refuerzo más y bienvenido sea eso. Mientras todo sea para sumar, nosotros lo vamos a agarrar”, finalizó.