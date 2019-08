Ángeles y demonios

En el segundo tiempo el Pincha aplastó el Rojo. Con mucha efectividad se quedó con un triunfo tan merecido como necesario

Por MARTÍN CABRERA

Estudiantes consiguió un gran triunfo en el momento justo. Cuando el clima se empezaba a poner espeso respecto a la tabla de los Promedios y luego de su floja actuación la fecha pasada ante Banfield, apareció una buena versión para sacarse de encima a Independiente, al que goleó 3-0. Vaya bocanada de aire para el Pincha, que ahora podrá empezar a trabajar más seguro y confiado de sí mismo de cara a todo lo que se le avecina en este semestre.

Ángel González fue el primer abanderado de la noche, por su coraje ala hora de manejar la pelota y por su buena definición en el primer gol. Debajo el Demonio García, que se dio el gustazo de anotar su primer gol en el fútbol argentino, el gol que le empezó a bajar la persiana al encuentro. Y por último Enzo Kalinski, el hombre de la noche, que emulando a Enzo Francéscoli hace ya tantos años, marcó el mejor gol de la fecha y, seguramente, del campeonato: de chilena, desde la puerta del área, dejó la pelota en el palo izquierdo de Martín Campaña. Tremendo golazo para ponerle la frutilla del postre a la mejor victoria de este segundo ciclo de Gabriel Milito como técnico de Estudiantes.

Los tres puntos, además de sacarlo de la medianía de la tabla de posiciones, le permitieron tomar algo de aire en la lucha por no descender. Al menos ya les sacó seis puntos a los equipos que hoy por hoy se están disputando el último descenso. No puede permitirse una siesta, pero el envión de golear a Independiente puede ser provechoso.

No todo fue color de rosas. En el primer tiempo ninguno de los dos equipos pudo prevalecer sobre el otro. Abusaron y aburrieron con la tenencia de la pelota, jugaron sin un generador definido de juego y sin delanteros adentro del área. Esquemas similares y poca intención de asumir riesgo alguno. Se repartieron la tenencia, trasladaron la pelota más para los costados que para adelante y casi no llegaron con riesgo hasta el arco de enfrente. El frío exterior, no más de 5 grados, se potenció con lo realizado por los jugadores adentro de la cancha.

Los momentos más calientes tuvieron a Néstor Pitana como protagonista. A los 15 minutos cuando Final empujó muy bruscamente a Facundo Mura sobre el lateral izquierdo. Ahí mismo se armó un borbollón que acabó con dos amarillas por el aire. Diez minutos después la tribuna reclamó un leve empujón sobre Diego García que no mereció sanción alguna. Y en el final Alexander Barboza frenó con infracción a Ángel González, cuando se iba hacia Martín Campaña. Pudo y debió recibir tarjeta roja, pero el árbitro se sacó el problema de encima con una amarilla con sabor a poco. En el tiro libre Manuel Castro dejó la pelota en la barrera.

La jugada más clara la tuvo en el instante final. Adentro del área, recostado por la derecha recibió el uruguayo García, que avanzó unos metros, levantó la cabeza y vio a dos compañeros en posición de remate. Pero al momento del pase se trabó, cayó al piso y la pelota salió por la línea final. Fue el mejor resumen de ese período y de la actuación, tanto de Estudiantes como Independiente. Ninguno de los dos pudo prevalecer y el cero fue el resultado más justo.

Pero el partido cambió rápidamente en el segundo tiempo, porque a los 2 minutos Ángel González aprovechó un rebote de Campaña para anotar el 1-0. La jugada se inició con un notable recuperación de Nahuel Estévez sobre Lucas Romero. El recién ingresado avanzó diez metros, apuntó con fuerza al arco y el “1” del Rojo dio el rebote que acabó en gol del mejor jugador Pincha, el que tuvo en vilo a todo el Mundo Estudiantes con su pase. Es que por unas horas también fue virtualmente jugador de Independiente. Por eso en el festejo se tocó sus orejas y miró al cielo.

Después de un primer tiempo chato, el Pincha lo superó en el complemento

Luego del gol Estudiantes adoptó otra postura. Le cedió el manejo de la pelota a su rival, para apostar directamente por la contra. Entonces se vio un equipo más largo, rápido y con oportunidades. A los 10 minutos los González se encontraron -como pide el técnico- y el mendocino quedó mano a mano con el arquero, pero no encontró el mejor momento para rematar y fue absorbido por la defensa rival.

Cinco minutos después tuvo un remate desde afuera del área de Manuel Castro y a los 27 una contra letal que se inició por la derecha terminó con el gol de Diego García. Facundo Mura quedó frente al arco por izquierda, pero no quiso probar al arco sino que metió la pelota al otro lado, por donde el uruguayo ensayó ese remate débil y preciso que se fue por el segundo palo del arquero. Casi que no hubo más partido luego de esa jugada.

Pudo aumentar Federico González pero el asistente Diego Martín levantó la bandera de manera errónea. No importó, porque a los 38 minutos Enzo Kalinski se convirtió en héroe al marcar el tercer gol, el que le puso la frutilla al postre, el que obligó a la platea a aplaudir de pie a un equipo que no jugó de manera brillante pero fue sólido y efectivo . Y tuvo el mérito de borrar de la cancha a un rival que gastó 15 millones de dólares en refuerzo y se llevó al técnico más elogiado del torneo pasado. Hoy está afuera de la Copa Sudamericana y relegado en la Superliga.

Punto para Milito, que le dio más solidez a su equipo con la defensa de 3/5 hombres, porque supo prescindir de Estévez o Gómez para darle lugar a García y porque se mostró con más ganas de pelear cada pelota. Todavía no brilla, pero volvió a ganar para soplar fantasmas y darle lugar a la ilusión. Después de un par de años de irregularidad, está de regreso para codearse con los mejores.