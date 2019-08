Kicillof, sin actos masivos en la Provincia y con guiño a intendentes del Conurbano

El precandidato a gobernador visitará La Plata y se mostrará con Alberto y Cristina Fernández en Rosario

| Publicado en Edición Impresa

José Maldonado

jmaldonsado@eldia.com

No traicionar el estilo de una campaña que, hasta ahora, le viene dando buenos frutos. Esa es la principal consigna que manejan en el búnker electoral de Axel Kicillof, que prepara la agenda para la recta final de las PASO del próximo domingo. El cronograma de actividades del candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos incluirá, hasta el inicio de la veda, apariciones con la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández; con intelectuales y economistas en La Plata y un cierre que, dicen, vendrá con algún guiño para los intendentes del Conurbano.

Acompañado por el reducido equipo de colaboradores con los que viene recorriendo la Provincia, el ex ministro de Economía completó a fines de la semana pasada una recorrida por el interior de la Provincia que apuntó a reforzar la campaña en el territorio que aparece como más adverso para el voto kirchnerista, el de los sectores rurales.

Para la semana que culminará el viernes, con el inicio de la veda electoral y la vigilia para los comicios del domingo, los asesores de campaña del candidato a gobernador delinearon una agenda sin movimientos extraños. “No vamos a hacer nada que salga de lo que veníamos haciendo. Todo será ‘estilo Axel’”, explican, en referencia al perfil que mantuvo desde que empezó a caminar la Provincia: encuentros chicos, charlas mate en mano, espontaneidad y sencillez.

Esa idea es la que buscaron imprimir en el último spot, lanzado en los últimos días, en el que Kicillof habla a cámara en primer plano, cuenta parte de su historia de vida y se muestra con su mujer y sus hijos dentro de su casa y en sus actividades cotidianas. “Últimamente se dijeron muchas cosas sobre mí, que no tienen nada que ver con lo que soy”, dice en el comienzo del video que se difundió por las redes sociales. En el video el ex ministro de Economía se define como “padre de familia”, y menciona a su mujer, Soledad, y a sus dos hijos, León y Andy. “Nunca me costó levantarme temprano, pero a veces me cuesta un poco levantar los chicos, eso es más complicado”, afirma mientras se lo ve preparando un desayuno en la cocina.

El spot fue difundido el viernes, al final de una semana intensa de campaña en la que Kicillof buscó instalar en el centro del debate la agenda económica, en línea con lo que hicieron Alberto y Cristina con el gobierno nacional. El candidato a gobernador volvió a apuntar contra la gestión de María Eugenia Vidal y logró que, nuevamente, el ministro de Economía Hernán Lacunza le salga a responder.

El martes, Kicillof vendrá a La Plata para cumplir una agenda que va en el mismo sentido. Junto con la ex ministra de Economía de la gestión de Daniel Scioli Silvina Batakis, el economista Eduardo Basualdo y el dirigente gremial docente Roberto Baradel, presentará el libro “Radiografía de la provincia de Buenos Aires”, que compila artículos de ellos y otros especialistas. La cita es a las 16 horas en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata

El libro se basa en la actualidad de la provincia en cuanto a educación, finanzas, salud, seguridad y la producción. Además de Kicillof, Batakis, Basualdo yt Baradel, contiene artículos de la diputada nacional, Laura V. Alonso, el sociólogo, Pablo Manzanelli, el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, la secretaria de Seguridad Ciudadana de Avellaneda, Cecilia Rodríguez.

El miércoles, participará del cierre de campaña nacional con Alberto, Cristina y Sergio Massa en el monumento a la Bandera de Rosario.

Kicillof cerrará la campaña el jueves, con una actividad que todavía no está definida. En su equipo de colaboradores manejan con hermetismo las posibilidades en danza. Sí está resuelto que no será un acto masivo ni tradicional. “No tendría nada que ver con lo que venimos haciendo”, explican. Hay varias opciones, pero entre las más firmes está la de una actividad con formato a definir en el Conurbano bonaerense junto a intendentes.

Será todo un gesto político para el sector político desde donde surgieron resistencias a la candidatura de Kicillof.