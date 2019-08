Miguel Russo estuvo muy crítico con sus jugadores en Paraguay

La eliminación de Cerro Porteño de la Copa de Paraguay ante el modesto equipo de Sol de Mayo, hubo duras declaraciones del técnico Miguel Angel Russo.

"Algunos tendrán que recapacitar sobre lo que significa la camiseta de este club", arrancó diciendo el DT argentino para referirse a la eliminación de Cerro Porteño que en los noventa minutos igualó 1-1 y después cayó en los penales.

Seguidamente dijo que" Erramos mucho y no lo supimos definir. No se pueden hacer este tipo de errores. Hay que definir estos partidos y no darle chance al rival".

"Es una experiencia pero bueno, para muchos era el torneo para ellos, ¿no? Ahora les va a costar mucho", advirtió.

"Nos faltó hacer los goles. Dominamos, erramos... creo que tuvimos mínimo cuatro mano a mano y a esta altura en cualquier lugar del mundo del fútbol vos tenés que definir los partidos o no te alcanza", reiteró.

Luego Miguel Russo, sin mencionar a ningún jugador de forma individual, sostuvo: "Después cometés un error infantil, te cuesta un penal tonto cuando el rival no pateó al arco... pero bueno, esto es fútbol, es así".