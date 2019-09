Evelyn, del jardín del Barrio Obrero al Colón y a tocar con la Sinfónica Nacional

En sala de 5 escuchó a tres profesores de la orquesta escuela y se anotó para aprender violín. El lunes tocó en el Teatro Colón ante más de tres mil personas. Y ahora lo hará con la formación musical más importante del país

CARLOS ALTAVISTA



Hace apenas siete años, cuando estaba en la sala de 5 del Jardín de Infantes Nº 904 del Barrio Obrero de Berisso y su único objetivo era jugar y divertirse, Evelyn Ruarte (12) vio entrar a tres profesores con instrumentos musicales. “No me acuerdo bien lo que hicieron -dijo y sonrió, porque Evelyn sonríe siempre-, pero recuerdo que me encantó el sonido del violín. Y me anoté para aprender a tocarlo”. Así inició su camino en la orquesta escuela de la ciudad ribereña. Hace apenas cinco días, en el Teatro Colón y ante más de tres mil personas, protagonizó junto con Pilar (12), de la orquesta escuela de Lanús, el “Concierto para dos violines y cuerdas” de Antonio Vivaldi. Y fue ovacionada.

“Cuando subí al escenario y vi a la gente, me empezó a temblar todo el cuerpo. Pero cuando comencé a tocar se me pasó”, confió Evelyn ayer, flanqueada por su mamá, Fátima, y por la secretaria de la orquesta escuela, Cecilia.

La charla finalizó con Eve y su madre lagrimeando. Es que Cecilia le comunicó a la niña que, junto con Pilar, el 11 de octubre serán solistas en el Club Español de La Plata, acompañadas por la camerata de la orquesta escuela berissense dirigida por José Bondar, primer violín del cuarteto de cuerdas de la UNLP. Y por si fuese poco, en noviembre tocarán en la sala principal del CCK con el soporte de la Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Mario Benzecry.

Desde adentro

¿Cómo es el Colón? “Gigante”, describió Evelyn y, claro, sonrió. “Fuimos a los camarines. Hay para chicos y para chicas. Teníamos que estar a las dos y media de la tarde en punto. El concierto era a las seis y media. Me cambié para salir a hacer la prueba de sonido. Y no me pinté”, aclaró la precoz violinista de Villa Roca, un pequeño sector de Berisso delimitado por las calles 26, 30, 157 y 166, lindante con el populoso Barrio Obrero.

Ahora, Evelyn y Pilar tocarán con la Orquesta Sinfónica Nacional en la sala central del CCK

Tan tímida como simpática, contó su “secreto” para combatir los nervios antes de tocar en el Colón. “Pensaba en todas las personas que me apoyaban. Y escuchaba sus audios”, relató. “Le mandaron mensajes los familiares, los profesores, los compañeros y compañeras de la orquesta escuela, que a veces hablaban todos juntos”, apuntó su mamá entre risas. Y Cecilia resaltó: “Fue hermoso ver cómo sus pares se pusieron contentos por ella y la apoyaron en todo momento. Cuando la orquesta tocó en el Cine Teatro Victoria (de Berisso) antes del concierto del lunes 16, anunciaron que ella iba a estar en el Colón y todos la aplaudieron largamente. Y el miércoles pasado, cuando llegó al ensayo tras la presentación, el recibimiento que le dieron fue muy emotivo”, enfatizó.

Evelyn es chica. Tiene tiempo de sobra para jugar y divertirse. Y para soñar. ¿Soñás con dedicarte a la música? “En realidad a mi me encantan los bebés. Quiero ser maestra de un jardín maternal. Pero si puedo hacer las dos cosas, mejor”, proyectó.

“Un cuartito para nosotros”

Luego de aquella demostración de tres profesores en su jardín de infantes, comenzó a participar de la orquesta con varios niños y niñas de su sala.

“Teníamos un cuartito para nosotros, para ensayar en el jardín. Nos quedábamos después de hora tocando. Algunos el violín y otros el violoncello”, narró.

La primaria la hizo en la Escuela Nº 22 del Barrio Banco Provincia, vecino del Barrio Obrero. Y recién este año empezó primero de secundaria en la Media Nº 2, en Villa Zula, también muy cerca de su casa. “Me vino a ver la directora de la escuela primaria, Cecilia (Sandoval)”, comentó orgullosa Evelyn.

Con ella sólo pudieron entrar su mamá, su papá Juan, su profesor Pablo Manccini -el mismo que aquella vez tocó el violín en el jardín de infantes y logró un sonido que la hechizó- y el coordinador de la orquesta escuela, Juan Carlos Herrero.

“Cuando estaba en el jardín vinieron profesores a tocar. Y quedé fascinada con el violín”

Evelyn Ruarte (12), Violinista Orquesta Escuela Bsso

“La orquesta le dio a Evelyn personalidad, compañerismo, responsabilidad. Cambió la vida de mis hijos”

Fátima, Madre de Evelyn Ruarte

“Ensayamos tres veces el concierto con la orquesta de Florencio Varela (en la escuela 501 de esa ciudad), que fue la que nos acompañó a mi y a Pilar. Después, cada una ensayó con su profesor”, puntualizó. Finalmente, Evelyn y Pilar practicaron solas durante más de dos horas. Fue en la Primaria 25 del barrio El Carmen, la escuela donde nació la formación berissense que hoy cuenta con más de 600 alumnos y alumnas.

“Todos los sábados la orquesta se reúne ahí. Entonces vino Pilar desde Lanús, ensayamos e hicimos una demostración”, detalló la niña.

Es la segunda de cuatro hermanos. “Dos también están en la orquesta escuela y uno es futbolista”, definió. En efecto, Ulises (15) juega en Deportivo La Ribera. Le siguen Evelyn, quien cumplió 12 el 30 de enero de este año, Marcelo (11) y Agostina (9), ambos violoncellistas. “Agos quería tocar el contrabajo, pero no había para su tamaño”, dijo entre risas Fátima.

Y agregó: “Con Juan (su marido) no lo podíamos creer. Mientras ella tocaba, nosotros nos mirábamos y llorábamos. Es que todo esto es muy hermoso. La orquesta escuela le cambió la vida a mis hijos. Sobre todo a Marcelo, que era muy revoltoso -sonrió-. Y a Evelyn le dio personalidad, le inculcó el compañerismo, y la responsabilidad. Ahora, para ellos, la escuela y los ensayos están antes que la televisión o los videojuegos. Verlos crecer así es un orgullo”, realzó, para contar que el lunes pasado recordó cuando, al salir de un ensayo en la Escuela 25, una compañera le dijo a Evelyn: “Qué bien que tocaste hoy Eve. Dale que hasta el Colón no parás”.