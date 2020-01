“El fiscal, la presidenta y el espía”: la muerte de Nisman llegó a la tevé

Dexter Filkins, periodista del New Yorker, entrevistado por el equipo de producción a cargo de “El fiscal, la presidenta y el espía”, que ayer llegó a Netflix con la polémica muerte de Alberto Nisman como eje central, describe en pocas palabras lo que somos los argentinos, lo que dejamos ver y lo que nos caracterizará -tristemente- por siempre: un país profundamente polarizado que no se puede poner de acuerdo en nada.

Asesinato o suicidio, en este sentido, posturas defendidas con uñas y dientes por unos y otros, son las versiones que se tejen en torno al fallecimiento del hombre que, como héroe o villano, se atrevió a denunciar públicamente a la ex presidente de la Nación Cristina Kirchner -de haber ayudado a encubrir a los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos en 1994- y que, cuatro días después, apenas unas horas antes de presentar las pruebas de su investigación en la Justicia, apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su lujoso departamento de Puerto Madero.

Este hecho, del que el próximo 18 de enero se cumplirán cinco años, es el que el productor y director Justin Webster convirtió en una serie de no ficción que busca arrojar un poco de luz en la oscuridad de uno de los casos judiciales más perturbadores de la historia reciente argentina.

El documental, que fue presentado el año pasado en el Festival de San Sebastián, está dividido en seis episodios de una hora cada uno, y echa mano a diferentes recursos narrativos generando un material impactante, de factura cinematográfica.

Informes de programas de televisión de archivo, fragmentos de noticieros nacionales e internacionales donde se hablaba de este caso como “una película de espías” o “una historia increíble”, el documental se vale de enriquecedoras entrevistas que buscan dar un perfil completo del protagonista.

“El fiscal, la presidente y el espía” también presenta espeluznante material de peritaje de la fatídica madrugada en la que encontraron muerto al fiscal, a quien se puede ver tumbado en paños menores en un ensangrentado cuarto de baño, mientras la cámara se posa entre marcadores y carpetas, en medio de una música de alta tensión que eriza pieles y estruje poros.

TESTIMONIOS

Entre los más de 50 testimonios que presenta el documental, resaltan los de implicados directos como la fiscal que investigó la muerte, Viviana Fein; la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado; el ex secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli o el ex espía Antonio ‘Jaime’ Stiuso, precisamente ‘el espía’ que completa el título de la serie.

Stiuso fue acusado por el gobierno de Cristina Fernández de estar involucrado en la muerte de Nisman, con quien el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia colaboró en la investigación de la AMIA.

Nisman y Stiuso mantuvieron una conversación telefónica poco antes de su muerte. Sin embargo, quedaron registradas llamas perdidas del fiscal hacia el ex espía, que no respondió.

Consultado sobre el motivo por el que no atendió, responde: “Primero no le contesté porque estaba en vibrador. A parte de eso si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Prendías el televisor y no era Nisman, era Stiuso y su títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía”.

LA PALABRA DEL PRESIDENTE

Entre las entrevistas que incluye el documental, destaca sobremanera la presencia del presidente Alberto Fernández. Aunque no se sabe con certeza cuándo fue la grabación, trascendió que podría haber sido en 2017.

La palabra de Alberto Fernández aparece en varios fragmentos del documental, aunque lo más fuerte y saliente de su relato llega cuando da su parecer sobre el trágico final del investigador.

“Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”, dice Fernández, contundente.

El ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner reproduce además algunos diálogos de su última conversación con Alberto Nisman, cuatro días antes de morir. “Primero, me pregunta: ‘¿me viste anoche en A Dos Voces?’”, rememora en relación a la explosiva entrevista que el fiscal había dado en TN en donde acusó públicamente a Cristina Kirchner de encubrir a los autores del atentado. Y sigue: “Le digo: ‘Mirá, si es así, la verdad es una bomba’”.

“(Nisman) Me habló de que había hablado con mucha gente por el programa del día anterior, que todo el mundo le había dicho que estuvo muy bien. Y entonces en un momento yo le digo: ‘Mirá, el problema con tu denuncia es que no conozco en qué se funda’. Hizo una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen”, suma Fernández.

Con las declaraciones en el documental resonando, Fernández aclaró ayer que ya no piensa en que haya sido un homicidio. “Hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato” dijo en diálogo con Clarín y consideró que “lo único que contradice” esas pruebas que dan a entender que se trató de un asesinato, “fue una pericia de Gendarmería que parece carecer de todo rigor científico”.

“Yo soy un abogado y ante una muerte como esa siempre me permito dudar. Sin embargo siempre dije que esa duda me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial. ‘Dime quien se beneficia con el crimen y te diré quien es el asesino. Siendo así, era obvio que si se trataba de un crimen Cristina (Kirchner) era la única perjudicada. Por lo tanto ella debía ser ajena al hecho”, consideró, acerca de alguna responsabilidad de la ex mandataria.

CAMPO DE BATALLA

Conocida la explosiva noticia de la muerte de Nisman, el asunto fue un campo de batalla político en el que cada paso de la investigación resultaba sospechoso, un suspense al que sacó partido narrativo Webster, director de documentales como “El fin de ETA” o la serie “Muerte en León”, en la que usaba similares técnicas de la ficción aplicadas al documental.

Webster trabajó durante casi cuatro años en este proyecto y se ha zambullido en más de mil horas de archivos y grabaciones. En su paso por San Sebastián calificó este trabajo como el proyecto más difícil de su vida, debido a las múltiples capas y ramificaciones del caso.

Cuando Nisman fue hallado muerto, su equipo empezó a recibir llamadas debido a los paralelismos con otro documental que habían dirigido dos años antes, “Seré asesinado”, la historia de Rodrigo Rosenberg, abogado guatemalteco que vaticinó su propia muerte a través de Youtube.

Le sugerían que contara también esta historia, y aunque al principio se negó, empezó a discutir sobre el caso con su equipo y acabaron metiéndose de lleno.

Las primeras pericias del caso Nisman apuntaban a un suicidio, pero tras el cambio de juez -y de Gobierno- el caso dio un giro de 180 grados y, a finales de 2017, se estableció otra versión: dos personas drogaron con ketamina, golpearon y asesinaron al fiscal, y manipularon la escena para simular un suicidio.