En llamas, el blue llegó a $170 en la Región y el euro a $212,50

El mercado cambiario ardió ayer, en una jornada frenética con máximos históricos en las cotizaciones, donde el dólar blue cerrando en la Región a $170 y la brecha con el oficial superó el 120 por ciento. En tanto, el euro paralelo cerró en $212,50, acelerando una escalada que comenzó a principios de la semana, ya que el lunes cerró en $150. En tanto, en la city porteña el paralelo quedó en $167, en un mercado tenso y que empieza a sentir la entrada de pesos en el circuito, según explicaron operadores financieros a EL DÍA.

El salto de $150 al que operaba el lunes contra los $170 de ayer implica una suba -o devaluación del peso- del 13,33 por ciento. Y sólo en la rueda de ayer trepó $10 en la Región.

Un operador cambiario que dialoga con varios jugadores del mercado del blue local comentó a este diario que “en general el volumen es chico, pero hoy (por ayer) hubo operaciones fuertes pese a que el precio subía casi sin parar. Puede ser un poco de ‘overshooting’ (reacción exagerada) pero no lo sabemos porque la semana arrancó con el blue a $150 y cerró a $170 con compradores, no en una plaza sin movimientos, es decir, se convalidaba el precio, aunque hace una semana podía perecer una locura pagarlo a ese valor”.

Consultado por este diario, el especialista Alfredo Ariza Thomas, justifica la suba en que “ahora que se empieza a mover la economía y aparecen los pesos producto de la tremenda emisión”. El representante en La Plata de la consultora Selenia y de las sociedades de Bolsa Arpenta y Ad Cap sostuvo que “empiezan a salir a la cancha los pesos que se emitieron hace cuatro meses y eso impacta en el mercado cambiario”.

Desde que el Banco Central que conduce Miguel Pesce endureció el cepo el mes pasado, cuando se le agregó el 35 por ciento al dólar ahorro (ya tenía el 30 por ciento) y se aplicaron con el correr de los días distintas medidas que resultaron en un virtual torniquete al acceso a los dólares oficiales, se dispararon las cotizaciones libres, tanto en el paralelo como en las versiones contado con liquidación y blue, a la vez que trepaban los formales con sucesivas y más fuertes devaluaciones desde la semana pasada que impactaron en el minorista, el mayorista y el solidario. Así, el blue pasó de los $133 en que cotizaba a mediados de septiembre a los $170 de ayer, una suba de casi el 28 por ciento en el mercado platense.

Así, el precio del dólar blue comenzó a despegarse cada vez más de la cotización oficial, marcando una brecha mayor al 120 por ciento en la que operadores del mercado creen que puede ampliarse en los próximos días e impactar más fuerte en la economía real.

Desde que el Banco Central anunció mayores restricciones para acceder al mercado cambiario oficial, a mediados de septiembre, el informal registró una suba de $27 o un 20,6 por ciento (pasó de $131 a $158).

Como es habitual en momentos de tensión cambiaria, los operadores hablan de una reducción de oferta en la plaza informal, aunque ayer esa tendencia no fue tan firme. “El blue esta sin oferta, imposible arbitrar con dólar MEP, se perdió al dólar puré y encima no hay exportadores de servicios profesionales en plaza. No trae nada nadie”, relató un operador.

En este contexto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 1,1 por ciento ($1,67) a $154,95, y el MEP ascendió un 1,8 por ciento ($2,48) a $143,42. De esta forma, las brechas se ampliaron al 100,8 por ciento y 85,9 por ciento, respectivamente, frente al tipo de cambio mayorista. En el acumulado de la semana, el CCL registró un alza de $9,20 y el MEP exhibió un incremento de $5,27.

El dólar solidario -que incluye el 30 por ciento del impuesto PAÍS y un 35 por ciento a cuenta de Ganancias- bajó ocho centavos a $136,52, ya que el minorista retrocedió cinco a $82,75. En la semana, subieron 49 y 40 centavos, respectivamente.

Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa subió 20 centavos en la semana a $77,15 (+4 centavos ayer). Se trató de la rueda de mayor volumen de negocios de la semana -fueron U$S224 millones- en la que Banco Central tuvo que volver a asistir al mercado con ventas para atender demanda insatisfecha, desembolsando cerca de U$S30 millones.

El Banco Central bajó el jueves la tasa de interés de letras Leliq de 38 por ciento a 37 por ciento, mientras que subió la de pases pasivos 3 puntos a 27 por ciento desde 24 por ciento, con el objetivo de que estos rendimientos se encaminen hacia una unificación como referencia, estimaron operadores del mercado financiero.

El Gobierno redujo temporalmente la alícuota de retenciones a las exportaciones de soja y otros productos, medida que incentivo la declaración de más ventas al exterior pero que todavía no se tradujo en un aumento significativo de la liquidación de divisas por parte de los exportadores.

RIESGO PAÍS, BOLSA Y BONOS

El riesgo país elaborado por el banco JP. Morgan bajó 1,8 por ciento, a 1.341 puntos básicos, el menor nivel desde el jueves de la semana pasada. Los bonos en el mercado extrabursátil operaban con una selectiva mejora promedio del 0,3 por ciento, con lo que recortan a un 3,8 por ciento la pérdida en la semana. El título Bonar 30 caía un 0,45 por ciento en la Bolsa porteña.

Los movimientos locales de la deuda iban a contramano de lo que pasaba en el mercado externo. Los bonos soberanos ley extranjera promediaban subas del orden del 1 por ciento.

En la bolsa porteña, el indicador bursátil S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anotó su séptima suba en fila, al avanzar un 0,8 por ciento a 45.856 puntos, por lo que acumuló un avance del 11 por ciento (medido en pesos) en las siete jornadas que van de octubre.

Como viene sucediendo en las últimas semanas, el panel líder fue sostenido por los dólares financieros, que treparon hasta 1,8 por ciento, en otra jornada caliente para el mercado cambiario paralelo, con el dólar blue trepando $9 hasta $167 en la city porteña, para alcanzar una brecha del 116,5 por ciento.

Con los índices neoyorquinos en positivo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron dispares, destacándose la merma de 4,2 por ciento de Corporación América, y la suba de 7,2 por ciento de IRSA Propiedades Comerciales. Por su parte, los bancos cedieron en su mayoría hasta 2 por ciento.