Medallas y preocupación para alumnos del Tomás Moro

Ema y Joaquín Nieva son dos hermanos alumnos del colegio Santo Tomás Moro, que atraviesa una delicada situación, como tantos otros colegios privados, que lo llevará a cerrar las puertas de su nivel primario de un momento a otro.

Paradójicamente, ambos, educados en la institución, consiguieron medallas en las Olimpiadas de Matemática Canguro 2020 y él, además, consiguió participar de la Olimpiada Argentina de Tecnología en la temática de Deportes, a través del ITBA.

En diálogo con este diario y en medio del dolor que atraviesa la familia por la situación que sufre la escuela que supo forjar la educación de los chicos, Marcela, mamá de ambos, manifestó su agradecimiento al establecimiento que hace unos días recibió un abrazo simbólico.

“Joaquín está en 3ero de la secundaria del Tomás Moro y Ema está en 5to de la primaria, que es la que está cerrando y es mi hijita la que se queda sin colegio. Ellos participaron de las olimpiadas Canguro de matemática. Ema sacó medalla de oro y Joaquín obtuvo la de bronce”, contó.

Asimismo expresó con angustia que estos logros conseguidos por su hijos se enmarcan en un momento de crisis que derivará en el inminente cierre del colegio primario que los acompañó en estos últimos años de formación: “Estamos bastante dolidos. Primero fue una sorpresa, pero sabíamos que el colegio no disponía de muchos fondos”. Y dejó en claro que siempre habrá gratitud para la escuela: “Se ha hecho todo lo posible para reubicar a los chicos y ha puesto la mayor voluntad”. Confiamos en ellos realmente”.

Antes de pasarle la palabra a Joaquín, protagonista activo de esta historia, Marcela hizo saber que “aún habiendo presentado el cierre de la primaria, el colegio sigue dando clases por Zoom, incluso sabiendo los maestros que van a perder el trabajo”.

TEMOR POR EL DESTINO DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Con el cierre del primario como cosa juzgada, Ema comenzará sus estudios el próximo año en otra institución, y ahora es su hermano quien tiene miedo que la historia se repita en el nivel secundario. En medio de todo esto Joaquín se aisló, intentó alejar fantasmas, y se preparó para participar de la Olimpiada Argentina de Tecnología de ITBA.

Conoció el Instituto Tecnológico de Buenos Aires porque su hermana tomó un curso de robótica de un mes. Se informó y se puso al tanto de que se venían estas olimpiadas que otorgaban de premio, becas para poder estudiar en la Universidad de manera gratuita. Y así empezó la historia.

Y una vez más el colegio fue protagonista. Porque fue el que tomó las riendas de la situación para inscribirlo y le dio todo el apoyo necesario para que formara parte del a competencia. Fue un año completo de estudio y esfuerzo para poder llegar al examen preparado.

“Rendí el examen, todavía no están los resultados, hubo temas como anatomía, dopaje, estadísticas, herramientas de medición, neurobiología de la memoria, física, entre otras...esto me va dando una idea de lo que es el nivel universitario y por eso me interesé”, contó sobre la experiencia.

Claro que no pasó por alto el agradecimiento a su querida escuela: “Para participar necesitaba tener dos tutores del colegio y fueron Ofelia Ocampo y Carlos Acuña, a quien yo nunca tuve, pero la realidad es que me recibió muy bien. Y pude tener horas extras como para trabajar en los temas. Aprecio mucho el esfuerzo del colegio y el interés que mostró. Además la profesora Sánchez, de matemática, que tengo desde segundo año, y el profesor López de Educación Física, también me dieron una mano para que yo pudiese entender los temas más a fondo”.

Y tampoco evitó referirse a su preocupación por la situación actual de la institución. La crisis ya sacudió la educación de su hermana y ahora espera que no le toque a él: “Siento mucha pena porque es un muy buen colegio, los profesores ponen muchas ganas para que los chicos aprendan desde lo educativo pero también desde lo social”.

“Lo que más preocupa ahora es que también cierre el secundario, yo quiero terminar los estudios acá y no me gustaría que todo terminara así, de esta manera tan fea”, agregó el joven, uno de los protagonistas de esta historia. La familia cruza los dedos para que no suceda.