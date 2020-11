Buscan docentes argentinos en EE.UU para enseñar español

Participate Learning ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de la segunda lengua en los docentes a través de una experiencia laboral en otro país. En la actualidad, la organización se está enfocando en reclutar para el próximo año.

Los requisitos para aplicar son: hablar inglés fluido, contar con título universitario en docencia, tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio y poseer licencia de conducir, debido a que los maestros reclutados deben desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo.

Quienes tengan familia, también pueden postularse, ya que el programa contempla la gestión de visas para el núcleo familiar (cónyuge e hijos) durante los años que permanezca el educador en su labor de enseñanza.

Entre los beneficios que reciben los docentes se encuentran: un salario igual al de un profesional de la educación estadounidense, seguro médico, boleto de avión, trámite de visa e inducción durante su periodo de radicación.

Ronald Ramírez, coordinador de Reclutamiento para Latinoamérica comentó: “Nuestro programa de intercambio cultural sigue adelante y hoy tenemos 10 profesores activos. Hoy quiero invitar a todos los maestros que este año no hayan podido cumplir su sueño de ser maestros internacionales, a que se inscriban para el próximo año y no abandonen sus metas profesionales y personales”.

"Gano 3.800 dólares al mes que hasta me permite ahorrar"

Emilia Radichi trabaja hace 14 meses en Estados Unidos. "Al principio tenía miedo, hoy no dejo de recomendárselo a mis amigas docentes, que si tienen la oportunidad, no lo duden, es un cambio cultural y profesional increíble", sostuvo en declaraciones a Clarín.

Vive en Carolina del Norte, a donde llegó desde Entre Ríos natal con un contrato de trabajo como docente por tres años con posibilidad de extenderlo a cinco. Oriunda de Hernandarias, la maestra de 36 años decidió postularse para un ofrecimiento de trabajo en Estados Unidos, para el cual debía cumplir tres requisitos esenciales: hablar inglés, estar ejerciendo la docencia y saber conducir.

"Veo las noticias de Argentina y cada vez estoy más convencida de la decisión tomada. Me pone triste ver cómo están las cosas allá, no entiendo cómo volvemos a vivir las mismas cosas de siempre. Ahora hay polémica con el comienzo de las clases, acá eso no pasa, no existe ese tipo de huelgas o marchas docentes. Me encontré con una realidad tan completamente distinta que cuesta dimensionar cómo podía vivir antes", sostuvo.

Los interesados podrán inscribirse a través del portal https://go.participatelearning.com/ar_202011. Para mayor información, pueden comunicarse por correo electrónico a inquiries@participatelearning.com contactarse al WhatsApp (+506) 8715-3222, o escribir al chat ubicado en la esquina inferior derecha del sitio web www.participatelearning.com