El Gobierno y Pfizer acercan posiciones para traer 1.5 millones de vacunas a Argentina

Luego del cortocircuito, ahora el Gobierno y Pfizer-BioNTech negocian para acercar posiciones y así lograr que llega la vacuna de ese laboratorio a Argentina. Serían 1.500.000 de dosis anticoronavirus para aplicar en el país entre enero y marzo.

Según informa Infobae, Alberto Fernández y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, analizaron las opciones jurídicas para encontrar una solución a los planteos del laboratorio y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional. Ibarra hizo una propuesta de una nueva ley, pero el propio presidente rechazó por sus costos políticos. En tanto, Fernández sugirió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la secretaria Legal descartó por razones normativas.

Así es que la negociación con Pfizer se dará por intermedio de un artículo específico que explicitará los alcances jurídicos de la negligencia atribuible al conglomerado farmacéutico que ya vende vacunas en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Tanto el mandatario como Ibarra tienen en claro cuál es la responsabilidad jurídica del Estado, de ahí que buscan diseñar una norma que proteja al país de la eventual negligencia del laboratorio, pero que también reconozca los derechos propios de la compañía que opera desde hace décadas a nivel global.

Cuando a Fernández le consultaron acerca de los motivos que llevaron a no acordar con Pfizer respondió: “Lo voy a poner en dos ejemplos para que quede claro que pienso al respecto: si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el COVID-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”.

Según Infobae, Vilma Ibarra convocó a los representantes de Pfizer en la Argentina tras reunirse con el Presidente y estuvo reunida en la Casa Rosada durante una hora. Incluso la nota sostiene que Ginés González García envió a su abogado de confianza en el Ministerio de Salud ya que el ministro de Salud estaba en su despacho analizando la posibilidad de cerrar las fronteras con los países limítrofes (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-12-22-2-36-29-el-gobierno-evalua-cerrar-otra-vez-las-fronteras-nacionales-informacion-general).

Lo cierto es que la traba jurídica está en el artículo 4 de la Ley de Vacunas que el Congreso sancionó a instancias del Poder Ejecutivo, el cual establece que Pfizer no será responsable por sus dosis en la Argentina ”con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”. La diputada opositora Graciela Camaño fue la que impuso la norma, con la cual el Gobierno está de acuerdo con su hermenéutica y espíritu doctrinario, aunque el Presidente busca demostrar que hay buena fe en las negociaciones y le pidió a Ibarra que encuentre un punto de contacto jurídico entre los intereses nacionales y las pretensiones de Pfizer.