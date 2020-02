Afirman que no se podrán recuperar ya los salarios

El gobierno bonaerense salió ayer a reafirmar que la negociación paritaria con los gremios estatales tendrá el freno de las limitaciones financieras de la Provincia. “Es imposible recuperar de un día para el otro lo que se perdió en cuatro años” en materia de salarios, afirmó la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

La funcionaria ratificó además un adelanto de este diario en el sentido de que no se prevé la aplicación de la cláusula de ajuste salarial en forma automática por inflación (gatillo) y que habrá varias negociaciones a lo largo del año en materia de sueldos.

Al hablar de la posibilidad de buscar un acuerdo semestral con los gremios, dijo que al gobierno le toca “esta fecha de paritaria en un contexto de incertidumbre” en el que “no hay presupuesto, no hay proyección de inflación, no se resolvió la reestructuración de la deuda” y añadió: “Los acuerdos anuales nos dejan a todos más tranquilos, pero no están las condiciones dadas o los datos para cerrar un acuerdo largo”.

“La posibilidad de pensar un puente existe”, reconoció y destacó que “los gremios reconocen el gesto del gobernador Axel Kicillof de convocar a la paritaria y abrir el diálogo de otra manera más conciliadora, escuchando los reclamos y dándoles el lugar de importancia que merecen”.

En este sentido, la funcionaria juzgó que, durante la gestión de Mauricio Macri, “el golpe a la economía y a la sociedad fue brutal”.

“Nosotros pretendemos ir avanzando en algún esquema que permita, en la medida de lo posible, que el salario real se vaya recuperando progresivamente pero, del otro lado, está la situación financiera de la Provincia, que es muy compleja”, explicó la ministra de Trabajo.

En ese marco, evaluó como necesario trabajar “la salida de la cláusula gatillo”, y avanzar en la búsqueda de “otros mecanismos que dejen tranquilos a los gremios y trabajadores de que su salario no va a perder de la manera que lo hizo estos años”.

Los gremios estatales sostienen que sólo el año pasado sus salarios quedaron 30 puntos por debajo de la inflación. Por eso, pusieron ese aspecto como prioridad en la negociación que arrancó el lunes con el gobierno de Axel Kicillof y que proseguirá el viernes, más allá de la discusión que tiene que ver con la pauta de aumento para 2020.

En ese marco, quieren que el bono de 4 mil pesos que la Nación dispuso como pago a cuenta de la paritaria sea computado como compensación por aquella erosión que sufrieron sus ingresos en relación al costo de vida.

Los gremios docentes fueron el único sector de la administración que consiguió en la negociación del año pasado la cláusula gatillo, es decir, el ajuste de los sueldos acompañando a la inflación. De hecho, con el cobro de enero percibieron una mejora del 11,7 por ciento y quedó un remanente para marzo.

Los estatales, médicos y judiciales, en tanto, quedaron muy debajo de la inflación del año pasado que terminó siendo del 53,8 por ciento.

En ese contexto, Ruiz Malec manifestó que “la idea es que (los sueldos) no sigan perdiendo” contra la inflación. En este punto destacó la necesidad de ir haciendo “un trabajo con los gremios para aprovechar lo más que se pueda el dinero con el que se cuenta, que este año no es mucho”.