La Provincia y la Nación coordinarán el despliegue de las fuerzas federales

Tras los cruces y el clima de tensión que se generaron entre los gobiernos nacional y bonaerense por el despliegue de fuerzas federales en la Provincia, los principales protagonistas de la polémica buscaron bajarle el tono. Ayer, ambas administraciones resolvieron coordinar el accionar de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal en el marco de la pelea contra la inseguridad.

A ese acuerdo se llegó en el marco de un encuentro que mantuvieron Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni junto a la titular de Seguridad nacional, Sabina Frederic. Claro que antes, en busca de allanar el camino al entendimiento, el Gobernador fue hasta la Casa Rosada para reunirse con el presidente Alberto Fernández (ver aparte).

La mecha del nuevo enfrentamiento la encendió Berni cuando le envió una carta a su par nacional para pedirle el retiro de las fuerzas federales de la Provincia abocadas a la seguridad por la supuesta falta de coordinación con la Bonaerense y con el ministerio que lidera.

Cerca de Berni, sin embargo, afirman que no fue desde la Provincia que se dio a conocer esa misiva personal, con lo que cargaron la responsabilidad de ventilar la polémica que se generó al área de Seguridad de la Nación.

Durante la reunión que se desarrolló en el despacho de Kicillof se avanzó en la puesta en marcha de una mesa operativa conjunta de coordinación que permitirá conocer la magnitud del despliegue de las fuerzas federales en la Provincia. Un dato que, llamativamente, no se conoce de manera oficial.

“Así, el gobierno bonaerense podrá contar con información sobre los efectivos que se desempeñan en su territorio para facilitar la articulación con las fuerzas provinciales”, se indicó.

En ese marco, Berni afirmó que “fue una reunión exitosa, lo que veníamos solicitando al ministerio de Seguridad de la Nación era coordinar la actividad de prevención y seguridad ciudadana con las fuerzas de seguridad federales”, y agregó: “Estamos avanzando en generar las condiciones para que los 6.500 efectivos federales puedan trabajar de manera articulada con los efectivos de la Provincia”.

Antes de esa reunión Berni dijo que la pelea con Frederic “ya está superada”, pero afirmó que “el Gobierno no es un club de amigos”.

“Nosotros lo que queremos es que si el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene 6.500 efectivos en la provincia de Buenos Aires, coordinar la actividad de prevención y seguridad con las fuerzas de seguridad federales”, enfatizó Berni. “Es algo que está en cualquier manual de seguridad pública”, subrayó.

No es la primera vez que Berni se cruza con Frederic. La primera ocasión fue cuando la funcionaria de Fernández rechazó el uso de las pistola Taser.

Berni remarcó que no tiene “un problema personal” con Frederic a quien -aseguró- “ni siquiera la conozco”. E indicó que “no me peleo con nadie. No le busquemos el pelo al huevo ni tratemos de buscar una noticia donde no la hay. El Gobierno no es un club de amigos, no es cómo nos llevamos o cómo no nos llevamos, es representar intereses”, sentenció.

Y en ese marco insistió en su postura. “Nadie puede esperar el éxito de una actividad policial si no está mínimamente coordinada”, señaló.

“En una provincia que tiene una proyección 1.200 y 1.300 asesinatos por año, me parece que no podemos darnos el lujo de perder ni siquiera un solo día en generar actividad para llevarle tranquilidad a los bonaerenses”, sentenció.

Tras la reunión cerca de Berni inflaban el pecho. “Se convino lo que estábamos pidiendo: coordinación en el despliegue de las fuerzas federales”, sostenían.

“PRESOS POLITICOS”

Pero el ministro de Seguridad bonaerense, lejos de bajar la guardia, volvió un rato antes de la reunión a contradecir al Presidente al afirmar que en la Argentina “existen presos políticos”. Y afirmó que hubo personas “que fueron perseguidas ideológicamente con los instrumentos del Estado, como la AFIP o la secretaría de Inteligencia”.