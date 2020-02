Primer triunfo en Uno y el sueño de clasificar a una copa

El 1ro. de febrero de 2020 será una fecha que quedará en el recuerdo para los hinchas de Estudiantes: el primer triunfo oficial en Uno, este renovado escenario que inauguró a finales del año pasado y que los hinchas aman luego de tantos años de destierro. Ganó el Pincha 3-1 sobre Unión de Santa Fe, y fue más que merecido. Nadie podrá decir que no tuvo que quedarse con los tres puntos. Nadie.

Su rendimiento, de todos modos, no fue el mejor. Todavía le faltan ajustar detalles y pulir este nuevo sistema con tres defensores y dos laterales volantes que hacen el ida y vuelta. Aun no enamora el equipo, porque de momentos aburre con la tenencia y no tiene sorpresa ni por las bandas y mucho menos en el juego interno. Se fue de 57 y 1 con un aprobado, pero en la libreta de Gabriel Milito existen algunos asteriscos para trabajar en la semana.

Pero qué mejor que corregir errores o aceitar el funcionamiento con tres puntos en el bolsillo, que le permitieron cerrar la jornada dentro del lote de equipos que se están clasificando a la Copa Sudamericana, más cerca de la Libertadores. Cerró la noche con tres puntos y la certeza de llevar tres partidos invicto y una sola derrota en nueve partidos. Desde lo numérico, es irreprochable. Pero veamos cómo resultaron sus 90 minutos:

Estudiantes evidenció problemas en el primer tiempo. La famosa “idea” futbolística chocó con una realidad: plasmarla adentro de la cancha. El técnico pobló de volantes la zona media, con mucha tenencia y manejo de pelota. Pero no pudo ni supo cómo doblegar la marca del rival, que siempre niveló en número y presionó mejor en la salida.

El Pincha tuvo 66% la tenencia del balón, pero apenas tres tiros al arco: el gol, un remate débil de Nahuel Estévez y un cabezazo lejos de Schunke. Demasiado poco teniendo en cuenta la supremacía mencionada. Pero está claro que todavía le faltan aceitar demasiadas cosas, porque no sorprende, le cuesta desnivelar en el mano a mano y no puede plasmar una jugada colectiva en remate franco.

Es más, en esos primeros 45 minutos fue Unión el que tuvo la chance más clara de gol antes del grito Pincha. Fue una doble jugada, primero con un tiro fuerte y cruzado de Federico Milo que salvó Mariano Andújar y luego un cabezazo de Jonathan Bottinelli debajo del arco, tras el córner.

Ocho minutos después llegó el gol de Estudiantes. Ya cuando los murmullos empezaban a ganar terreno, cuando los chicos les decían a sus padres que se aburrían, que los hinchas miraban las luces y las cosas lindas del nuevo estadio, se infló la red de Moyano. Fue una jugada preparada en el Country, una de esas que sacan pecho y revitalizan la memoria de Osvaldo Zubeldía. Tiro libre casi recto al arco, apenas recostado para la derecha. El uruguayo la picó no al área sino afuera para Ángel González, que avanzó unos metros, tiró al arco y en el rebote la empujó Martín Caureruccio, para poner arriba a Estudiantes y, en lo personal, festejar una conquista después de casi un año y medio. No sería la primera. Reclamó todo Unión una falta que nadie vio, menos Germán Delfino.

En el segundo tiempo el local salió más decidido a quedarse con la victoria. Se adelantó unos metros Tití Rodríguez en su función de falso 3 y Nahuel Estévez empezó a ser ese jugador de tantas prácticas. Empujó Mascherano y estuvo más movedizo Diego García. En los primeros minutos lo “borró” de la cancha a Unión, con toque, rotación y juego asociado. Por eso no sorprendió que a los 7 minutos marcara el segundo gol, el que casi le empezó a bajar la cortina al partido. Atacó Rodríguez por la izquierda tras recuperar la pelota, cedió al medio para Estévez, que avanzó y probó un fuerte remate, que reventó el travesaño. En el rebote, cual goleador, estaba Cauteruccio, que de cabeza hizo lo suyo. Gol y principio de fiesta en Uno.

Con el 2-0 Estudiantes empezó a mover la pelota, a tocarla y a desgastar física y mentalmente a su rival. Leo Madelón movió rápidamente el banco, pero ni con los cambios pudo poner en partido a su equipo. Nada hacía indicar que el triunfo Pincha pudiese estar en peligro, hasta que a los 33 minutos hubo un par de fallas en el despeje de segundas pelotas y entonces Javier Méndez se encontró con un balón dentro del área para fusilar a Mariano Andújar y poner el 2-1. Alerta que rápidamente se despejó.

Unión no sólo que nunca más volvió a patear al arco en los 15 minutos que se jugaron, sino que se quedó con un jugador menos por la expulsión de Jonathan Bottinelli y sufrió un penal en contra por la falta de Franco Calderón sobre Schunke, de esas que hay varias en un partido que Germán Delfino cobró. A pesar de las nuevas protestas visitante, nada para reprocharle al árbitro del encuentro. La pelota la tomó el Demonio García, pero Mateo Retegui la pidió con autoridad. El delantero se hizo cargo, remató fuerte a la derecha de Moyano para el 3-1 definitivo y para transformarse en el goleador del equipo en la Superliga con tres conquistas.

En el final el Pincha tuvo un par más de aproximaciones. Pudo marcar el cuarto pero no estuvo fino en la definición. Igual poco importó porque el triunfo lo aseguró sin despeinarse. Los hinchas se fueron satisfechos e ilusionados, porque con mayor rodaje, la inclusión de Marcos Rojo y el recambio que ahora tiene el plantel, el equipo puede seguir creciendo.

La próxima fecha tendrá que vérselas con Newell’s en Rosario. Parada brava si las hay, de esas que marcan bien el rumbo de un equipo. Será el sábado y necesitará de todo lo bueno mostrado ayer y algo más. Estudiantes ya tiene otro peso en la Superliga. Ni por asomo es el que transitó con irregularidad en el primer tramo, ni el que estuvo con la calculadora en mano en la mitad de camino de este torneo. Es otro, con una idea renovada, con jugadores más aptos para desarrollarla y con otros por meterse. Nadie saber hasta dónde podrá llegar ni a cuántos corredores superará antes de la meta. Pero no hay dudas que terminará más adelante de lo que estaba. Por lo pronto anoche festejó su primer triunfo en Uno, no es poco.