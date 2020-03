De las largas filas frente a los cajeros a la incertidumbre de los que suelen cobrar por ventanilla

En medio de la cuarentena, jubilados y pensionados que cobraron ayer sus haberes se vieron obligados a realizar largas y lentas colas frente a los cajeros automáticos. Y, no está demás decirlo, peligrosas para la salud de los adultos mayores, uno de los sectores de la población más vulnerables a la Covid-19. E incluso para los familiares que se encargaron de hacerles el trámite a muchos.

Es que el sistema de cobro, claro está, así como el funcionamiento de los cajeros, siguen siendo los mismos que antes de la medida que impuso el necesario aislamiento preventivo y obligatorio. A todo ello debe sumarse la situación de quienes necesitan cobrar por caja. Con las entidades bancarias cerradas y sin una definición de parte de las autoridades sobre los pasos a seguir, han quedado a la buena de Dios.

Como informó este diario en su edición de ayer, desde el Banco Provincia dijeron que están trabajando en un sistema que posibilite a ese extenso universo de jubilados obtener una clave que les permita retirar el dinero en los cajeros. Ayer, día de cobro para los DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3, esa opción aún no estaba operativa. Habrá que ver qué sucede desde el lunes, cuando cobren los titulares de los documentos terminados entre los números 4 y 9.

“Mi padre cobra la mínima y no tiene tarjeta. Yo puedo ayudarlo, pero unos días. Van a tener que poner en marcha urgente un sistema que resuelva este tipo de situaciones, que afecta a miles de personas”, dijo Olga (42), vecina de Villa Elvira.

“Nunca se atendió al pedido de sumar cajeros, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional”.

Enrique Pérez Balcedo, Vecino de Melchor Romero

Son variados los motivos por los cuales muchos adultos mayores no tienen tarjeta de débito.

Hay muchos que no poseen tarjeta, sin más. Otros no la usan (por muchas causas, como la falta de un familiar que los ayude, o porque olvidaron la clave y no pueden realizar el trámite en el banco). No son pocos los que tienen los plásticos dañados o desmagnetizados, así como quienes los extraviaron o se los robaron.

Para los jubilados que dependen de la Anses, el Banco Nación pidió a quienes cobran de modo presencial en la entidad que se comuniquen con el centro de contacto de la institución mediante el 0810-666-4444.

En tanto, como se indicó, quienes se encuentran en esa situación pero dependen del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires aún no cuentan con una vía para hacerse con sus haberes.

Colas interminables

“¿Qué hace toda esa gente en las calles? Hay que cumplir con la cuarentena”, se quejó una vecina de Melchor Romero ayer al mediodía. Llevaba razón. Pero era día de cobro de jubilados y pensionados y, como era de esperar, se repitió la postal de cada mes. Así como los problemas de cada mes.

Por ejemplo, Carla, una joven vecina de Romero, contó que el Bapro tiene en una esquina clave de la localidad “tres cajeros”, aunque aclaró que “desde hace meses solamente funcionan dos y mal. Dos por tres se traba alguna tarjeta”.

Con ese panorama, no extrañó que en el lugar la cola de gente, a las diez de la mañana, superara ampliamente los cincuenta metros y diese la “vuelta a la esquina”.

En otras palabras, el sistema de cobro y el pésimo funcionamiento de los cajeros automáticos generó en una sola mañana todo lo que las autoridades vienen tratando de evitar: gente en las calles y aglomeraciones.

“En 7 y 70 no podemos cobrar. No funciona ninguno de los dos cajeros”, denunció Gabriela, y añadió que “sin control policial, nadie guarda distancia”.