Aluvión de consultas médicas on line: advierten por el fuerte riesgo que implican

Médicos platenses advierten sobre el peligro de la consulta on line

Con los consultorios externos de los sanatorios atendiendo sólo urgencias, los privados mayormente cerrados, y un alto porcentaje de la población “autoexcluida” de los centros de salud por temor, además de la cuarentena obligatoria, las consultas a distancia, ya sea vía telefónica o por WhatsApp o e-mail, se han multiplicado. Pero desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que “el acto médico es irremplazable. Una cosa es aconsejar a un paciente de 15, 20 años, pero una primera consulta on line conlleva consecuencias inconmensurables. Eso no es medicina”.

“Yo atiendo consultas de mis pacientes. Así y todo, la consulta no presencial siempre entraña un riesgo”, subrayó el traumatólogo Eduardo Martiarena, quien fue tajante respecto del carácter “sagrado” del acto médico. “Primero, la observación. Segundo, las preguntas al paciente y la escucha atenta, mirándolo a los ojos, atendiendo a su postura, sus gestos. Lo que el maestro Francisco Maglio denominaba ‘escuchatorio’. Después, palpar, tocar. Sin todo eso, no hay acto médico”, disparó el titular de la Cemibo, organización que nuclea a entidades médicas de La Plata, Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Balcarce, Trenque Lauquen.

Maglio, un luchador nato contra la despersonalización de la atención, hablaba de la “medicina basada en la narrativa” y decía que “en el interrogatorio se necesita un ‘escuchatorio’. Más que un ‘dígame’ y un oír, un ‘cuénteme’ y escuchar”.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Médicos bonaerense Distrito I, Jorge Mazzone, fue directo al hueso.

“Tenemos una postura muy clara en contra de la consulta on line a pacientes que el médico no conoce. El examen médico es sagrado: el paciente refiere los síntomas, pero el médico se guía por los signos. Y eso es lisa y llanamente imposible por teléfono, WhatsApp, videollamada, fotos y demás”, lanzó. “Luego de que uno palpa al paciente, le duele la mitad. No es una frase hecha. Es así”, acotó Martiarena.

Mazzone también dijo que, como especialista jerarquizado en clínica médica, recibe muchas consultas de sus pacientes.

“Son personas que atiendo hace 10, 15, 20 años. Puedo acomodarles la medicación de acuerdo a lo que me cuentan y hasta hacerles una receta. Pero poco más. Y eso porque los conozco muy bien”, puntualizó.

“Ojo que con esta situación excepcional no vaya a instalarse la consulta on line”, exclamó Mazzone, para indicar que “es una práctica que algunos sectores quieren promover desde hace tiempo para abaratar la medicina. Eso no es medicina”.

Así las cosas, los profesionales acordaron que las consultas de este tipo deben quedar reducidas a “pacientes muy conocidos” y, además, en “cuestiones muy puntuales”.

El titular del Colegio que abarca a La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Vicente López aconsejó “tener mucho cuidado con este tipo de prácticas. Sí, estamos ante una contingencia muy particular. Pero en ningún momento se debe perder de vista que el acto médico no tiene alternativa, y que ante todo debe primar la responsabilidad profesional”, señaló.

La vocación y el sistema

Eduardo Martiarena dijo que “el sistema de salud estaba quebrado. Y ahora, esta situación. Desde ya, no vamos a echarle la culpa a esta gestión que recién empieza, pero hay que tener memoria: desde que tengo uso de razón, cada nueva administración nos cuenta lo mal que está todo, algo que ya sabemos y mejor que nadie, y dice que lo va a cambiar. Pero lo cierto es que cada gestión ha dejado al sistema de salud un poco peor. Cada año está un poco peor”, remarcó, para indicar que “en la salud, como en la educación, todo se sostiene por la vocación de médicos, enfermeros, docentes, auxiliares y todo el personal”.

En ese contexto, el profesional señaló que “el Estado ha contemplado que la mayoría no se quede sin nada, pero nosotros, a los que ahora nos llaman héroes, hace un mes que no cobramos porque desde casa se atiende gratis. Es hora de que nos escuchen”, remató.