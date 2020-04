Sin lugar a dudas nadie estuvo o está preparado para afrontar una pandemia, donde a nivel mundial se toman decisiones de un momento a otro y no se puede dudar demasiado. Mientras algunos futbolistas decidieron permanecer en las ciudades donde están viviendo, otros decidieron no perder tiempo e irse. Por eso apenas el Club en cuestión los liberó por tiempo indeterminado, armaron los bolsos, vieron horarios de vuelos y comenzaron el regreso para Argentina. Y el caso de Bautista Cascini es uno de ellos.

El ex volante central de Estudiantes se encontraba jugando en Rumania cuando el coronavirus comenzó a expandirse y el fútbol se paró allí también de inmediato. Promediaba marzo cuando las luces de alarma se encendieron para todos. Ya instalado de nuevo en nuestra ciudad y habiendo cumplido con la cuarentena correspondiente, el futbolista de 22 años le contó a este diario lo vivido semanas atrás. “Nos dieron vía libre y no dudamos en volver”, comienza contando Cascini, y habla en plural por que junto a el en Rumania estaba Agustina, su novia.

Bautista, que el 2 de septiembre del año pasado rescindió su contrato con el Pincha (el mismo terminaba en junio de este año), otra vez volvió a hacer las valijas y se fue a Rumania, para jugar en el Fotbal Club Botosani de la Primera División de dicho país. Lo hizo pensando en tener la continuidad que todo jugador quiere, algo que en su querido Estudiantes no había podido lograr desde que debutó en 2016. Es más, Bautista ya se había ido a préstamo en 2018 a Chipre, para jugar en el Apoel Nicosia.

El presente venía bien para el hijo del ex mediocampista de Estudiantes, Boca e Independiente, Raúl Cascini. “Estaba bien allá, jugando la mayoría de los partidos. Y como pasó en la mayoría de los países en un momento se suspendió el torneo”, afirma el futbolista categoría ´97, quien recuerda lo vivido apenas semanas atrás, como si fuera una película: “estábamos entrenando y teníamos que viajar para jugar un sábado, y el viernes nos comunicaron que se suspendía la fecha porque ya en Europa se venía hablando de todo este tema del virus. Así que con la fecha también se suspendieron los entrenamientos y nos quedamos cada uno en nuestras casas esperando novedades sobre lo que iba a pasar. Pero no pasaron más que 2 ó 3 días y el Club nos avisó que se paraba todo y no se sabía hasta cuándo. Así que dio vía librepara que cada uno se vaya porque se veía que esto venía para largo y el que quería, podía irse”.

Tras analizar el panorama, Bautista y Agustina dejaron el departamento que habitaban y emprendieron el regreso para nuestro país. “Agarramos nuestras cosas y nos vinimos. Decidimos rápidamente volvernos porque no sabíamos cuándo iba a terminar esto. Tampoco sabíamos si se iban a cerrar las fronteras, cosa que al final terminó pasando. Si tardábamos un poco más no íbamos a poder volver. Así que más que nada por eso nos volvimos, para poder estar acá con la familia”, afirma el volante, que sabe que regresaron en el momento justo. “Estuvimos en Madrid unos días y desde ahí después pudimos tomar uno de los vuelos que venía para acá que repatriaban argentinos. Y bueno, acá ya cumplimos la cuarentena como todo el mundo”, agrega.

Obviamente hay incertidumbre sobre el futuro por que no se sabe qué pasará y cuándo deberá volver, por eso mientras tanto sigue entrenando y cumpliendo con el plan de trabajo que le dio el cuerpo técnico. Las cosas en Rumania hoy no son las mismas que cuando se fue. Por ese entonces, a mediados de marzo apenas tenía unos 250 casos y no había muertos. Hoy, ya hay unos 6.880 casos y 350 muertes.

“Cuando me vine todo estaba muy tranquilo, no había prácticamente casos. No era como España o Italia que en ese momento estaban bastantes complicados. En Rumania todo estaba tranquilo y pararon todo más por una cuestión de seguridad y porque en otros países de Europa las cosas se estaban poniendo muy complicadas. Y obviamente no querían que pase lo mismo. Hasta que me vine estaba todo abierto, la gente andaba por la calle, pero después supe que a medida que pasaban los días iban cerrando todo y hoy ya está todo parado como en todo el mundo”, cuenta Bautista, quien pudo volver justo para nuestro país y aguardar como siguen los acontecimientos, al menos un poco más cerca de los afectos.