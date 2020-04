Alberto F. reivindicó a Moyano: “Es un dirigente ejemplar”

El Gobierno nacional no avanzará con ningún recorte de sueldos de funcionarios en medio de la emergencia por el coronavirus. Así lo dejó entrever Alberto Fernández al rechazar la idea de que los políticos y los sindicalistas son “el problema” de la Argentina. El Presidente sentó postura ayer en un acto en el que reivindicó al líder camionero Hugo Moyano como un “dirigente ejemplar”.

El pronunciamiento del mandatario tuvo lugar en momentos en que un sector de la oposición reclama al Gobierno un ajuste del 30 por ciento en los haberes de los funcionarios de los tres poderes del Estado, para afrontar el costo extra que supone la emergencia sanitaria por el coronavirus. Ese pedido tuvo su manifestación en dos cacerolazos nocturnos esta semana.

Pero el Presidente va en otra dirección. “Durante muchos años nos quisieron hacer creer que el problema eran los políticos y los sindicalistas. Pero el problema son los que creen que sobra gente, los que especulan”, remarcó Alberto F. al inaugurar el porteño sanatorio Antártida, del gremio de Camioneros, que abre sus puertas para recibir a bonaerenses afectados por el virus COVID-19.

Según pudo saber EL DIA, la cesión “llave en mano” que hace Camioneros al Gobierno de Axel Kicillof mientras dure la crisis del coronavirus no será gratuita para la Provincia, aunque no se precisó el importe que se destinará a cubrir la inversión en 330 camas que ya tiene a disposición el sanatorio ubicado en Rivadavia y Acoyte, la esquina emblemática de Caballito.

Pero ese no sería el beneficio que sacará Moyano del gesto a la Provincia: lo que importa al poderoso gremio de Camioneros es tener habilitado el sanatorio que hace diez años pelea infructuosamente por abrir y que ahora, en medio de la emergencia, consiguieron Alberto F. y Kicillof en sendas charlas con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y su segundo Diego Santilli.

Si bien hubo cuestionamientos al estado del sanatorio, que no estaba funcionando, el gobernador Kicillof destacó ayer que la apertura permitirá a la Provincia “duplicar la cantidad de camas” de terapia intensiva que tenía disponibles al día 1 de la cuarentena, el 20 de marzo pasado. “Esto es como encontrar agua en el desierto”, admitió Kicillof delante de Fernández.

El sanatorio Antártida cuenta con laboratorio propio, pero no tiene capacidad de hacer el test del coronavirus, reconocieron fuentes del gremio a este diario. Moyano no había conseguido que el ex presidente Mauricio Macri lo apoyara para habilitar la clínica, pese a que fue su aliado en 2015. Tampoco el alcalde Larreta lo hizo, hasta que recibió el llamado presidencial.

“Aquí nadie se salva solo”, advirtió Alberto F. en un discurso ante un auditorio de pocas personas, a tono con el distanciamiento social que impone el coronavirus. Kicillof, por su parte, destacó “enormemente” el gesto de Camioneros y lo contrapuso a “las situaciones espantosas de abusos con los precios”, que atribuyó a “los dueños” de la cadena de producción.

Para Alberto F. el acto tuvo un significado particular, porque nació en el mismo sanatorio hace 61 años, que cumple hoy. La oposición le salió al cruce: “No fue prudente en medio de la pandemia hacer un acto político partidario para empoderar a Moyano y enviar un mensaje de hostigamiento a empresarios”, enfatizó ayer el diputado radical Alvaro de Lamadrid.