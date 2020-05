Más platenses varados en el exterior: angustia y desesperación

La desesperación de los argentinos varados en el exterior, que todavía son cientos, va en aumento a medida que la pandemia por el coronavirus continúa haciendo estragos en todo el mundo. Y muchos de ellos son platenses. Los hay en México, y en lugares tan lejanos como la India y Tailandia.

Nazareno Montesoro y Bruno Pruzsiani son dos de ellos. Habían salido de nuestro país el 30 de noviembre del 2019 con el objetivo de realizar un “Work and Travel” en Estados Unidos, con el objetivo de regresar a La Plata el 31 de marzo de este año. Pero en el medio de todo los agarró la pandemia y hoy están todavía varados en México, con un futuro incierto.

Desde allí, cuentan que “Copa Airlines era la aerolínea encargada de llevarnos de regreso, pero con la pandemia nuestro vuelo original fue cancelado, y nos vimos forzados a comprar un nuevo pasaje de vuelta por Air Canada. En total, este vuelo tenía cuatro escalas y unas 48 horas de viaje”.

Una de esas escalas era Canadá, y hacia allí viajaron el 25 de marzo, donde al llegar les informaron que no podrían llegar al próximo destino, Chile, debido a que el gobierno de ese país no aceptaba pasajeros en tránsito. Fue así que decidieron tomar el siguiente vuelo de Air Canadá hacia la ciudad de Cancún, en México, bajo recomendación del Consulado Argentino en Toronto.

“Llegamos a Cancún -relatan- con la idea de hablar con alguien de la aerolínea o incluso adquirir un tercer pasaje si fuera necesario, pero todo fue infructuoso”.

Desde entonces durmieron en hoteles baratos, compartieron el alquiler de un departamento con otros varados de Bahía Blanca, y en hostels recomendados por el consulado argentino. Pero dedicando todo el tiempo a realizar gestiones para ser repatriados, pero hasta ahora sin mayor fortuna.

“En todo este tiempo no se suspendió el cobro del impuesto PAÍS. Lo pagás por un celular o por un paquete de arroz”

Nazareno Montesoro,

Platense varado

“El 4 de mayo despegó del aeropuerto de Cancún un vuelo de Aerolíneas Argentinas pero sin nosotros a bordo -cuentan- y esa misma tarde, a nuestros amigos bahienses les confirmaron su lugar en el próximo vuelo de Copa Airlines del día 6 de mayo, y el 8 de mayo se confirmó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, al que tampoco pudimos subir por cuestiones burocráticas. En definitiva, nos perdimos todos los vuelos humanitarios que ha habido hasta la fecha por un error en las listas de Cancillería”.

Desde Cancún, Nazareno y Bruno relatan que “ya llevamos 161 días fuera del país, y 44 días varados en México. En todo ese tiempo llenamos miles de formularios (oficiales y no oficiales), y tanto nosotros como nuestros padres estuvimos en comunicación casi constante con el Consulado, la Embajada y las aerolíneas (un proceso que es extremadamente lento y que, a la luz de los hechos, no garantiza la fiabilidad de la información). Pero en todo este tiempo no se suspendió el cobro del impuesto PAÍS, mediante el cual el Estado argentino logra llevarse el 30% de todas las compras que uno haga mientras está varado (se paga tanto si se adquiere el último teléfono celular como si se va al supermercado a comprar arroz y fideos, o si se adquiere un pasaje para regresar por la patriótica aerolínea de bandera). Y, por si fuera poco, hemos visto como volvía gente que no podría ser calificada como vulnerable o que salió de Argentina habiéndose declarado la pandemia”.

PERDIDA EN LA INDIA

Otro caso es el de Paulina, quien hace un mes que está varada en la India, tras una verdadera odisea que todavía no sabe cómo ni cuándo se terminará.

“Lo único que quiero es volver, sé que no es sencillo, pero quiero regresar a La Plata”, cuenta desde Rishikes, en el norte de aquel país.

“La pasé muy mal en Nueva Delhi -relata esta platense que en nuestra ciudad vive por la zona del colegio Misericordia y quien debe presentarse a trabajar en breve en su empleo- ahora estoy un poco mejor, pero sin saber qué va a pasar con mi regreso. Desde la Embajada me dijeron que no pueden hacer nada. Entiendo la dificultad, pero espero que alguien nos ayude a todos los argentinos que estamos en esta parte del mundo”.

“Yo había venido con una amiga -agrega- y ella se pudo volver, pero por cuestiones burocráticas quedé acá varada. Había conseguido un pasaje por la compañía KLM para el 3 de mayo, pero unos días antes me avisaron que hasta el 15 de junio no habrá vuelos comerciales, por lo que estoy desesperada y ya no sé qué esperar”.