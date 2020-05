“Sex virtual”: una aventura diferente, para “cachondear” por WhatsApp

Si hay alguien en el mundo artístico que está siempre a la vanguardia ese es José María Muscari. Ahora, el director teatral le buscó la vuelta a esta crisis que atraviesa la industria y, sin esperar a que los teatros reabran sus puertas, se embarcó en un nuevo proyecto digital: a partir de hoy, los usuarios podrán descubrir “Sex virtual”, una “experiencia privada” que los espectadores tendrán la oportunidad de ver a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Twitter.

“Es un momento difícil para quienes trabajamos en el mundo del espectáculo. El teatro es mi actividad central y está suspendida. Cuando se pueda, volverá a escena”, había declarado hace algún tiempo Muscari, quien no aguantó la prolongación de este aislamiento y pensó un modo de transformar su exitosa obra teatral “Sex, viví tu experiencia” (el show que llenaba todas las funciones en el Gorriti Art Center) para poder continuar generando ingresos tanto para él como para los artistas que participan en la pieza.

Acerca del proceso que significó para él todo el traspaso de las tablas a las pantallas, Muscari especificó que “la experiencia presencial de la obra en vivo era tan atípica que me parecía que la traspolación a esta época virtual de redes no podía ser simplemente el espectáculo filmado y subido a una plataforma, porque eso no se parecería en nada a la experiencia y las emociones que el público vivía en vivo”.

¿Qué hizo entonces? “Estuve trabajando para encontrar un formato virtual que permitiera producir en los espectadores esa adrenalina que generaba el vivo. Así llegamos a este sexting artístico, la erotización, el cachondeo, a través de las redes sociales, de WhatsApp y Telegram”, cuenta Muscari sobre la propuesta en la que “recogemos el guante de este concepto del cachondeo y lo volvemos objeto artístico”.

“Durante cinco días, el público vivirá una experiencia que apunta a mantener el erotismo de los espectadores con un relato total del que cada uno de nosotros somos una pequeña parte a la que le sumamos día tras días nuestros estímulos”, le contó Muscari al portal de espectáculos Teleshow.

En “Sex virtual”, que vende sus tickets a $500 y ofrece un pase VIP a $1000 (todo, solo para mayores de 18), estarán Noelia Marzol, Diego Ramos, Gloria Carrá, Felipe Colombo, Agustín Sierra, Militta Bora, Tucu López, el sexólogo Patricio Gómez Di Leva, y el resto de elenco que hacía el espectáculo en vivo. Y para esta nueva modalidad, hay dos nuevas incorporaciones: Adabel Guerrero y Señorita Bimbo.

La bailarina platense tenía pautado sumarse al equipo a partir del 2 de abril en el teatro, pero, como es de público conocimiento, la pandemia cambió todos los planes. “Cuando José nos propuso hacerlo de manera virtual me pareció brillante por lo vanguardista, lo diferente y la gran oportunidad que nos da a todos los artistas”, reconoció Adabel, quien se explayó sobre lo que significará para todos esta nueva modalidad: “Estamos abriendo la puerta total a nuestra intimidad, nuestros rincones, nuestro baño, nuestra cama, nuestro living, nuestra cocina. Esto va mucho más allá de lo que daba en el teatro, me parece súper atractivo y se abre a algo que no tiene límites porque lo puede ver cualquier persona de todo el país, incluso del exterior”. Y se animó a vaticinar que “esta es una propuesta que llegó para quedarse y que va a seguir porque está buenísimo. Me parece súper atractivo volver a mi sex appeal y tengo mi caballito de batalla, que ya se van a enterar de qué se trata”.

Otra de las nuevas incorporaciones para esta nueva etapa será la standapera conocida como Señorita Bimbo, quien trabajó hace una década con Muscari.

“Cada uno trabajó solo, se filmó, hizo cosas. Eso fue un desafío porque es ver qué te gusta, qué no, volver a grabar. Esa es una parte de la experiencia Sex con todo el material que se arma. Y después está lo que cada uno va viviendo cada día. Estoy con nervios, pero súper contenta. Me parece que realmente es una propuesta buena”, detalló.

“La nueva aventura sexual durará cinco días, en donde cada jornada el público estará activo en distintas redes con material exclusivo e irrepetible”, aseguró el director, además de revelar que formó una cooperativa junto a todos los partícipes de su show (los que están arriba y abajo del escenario): “La iniciativa surgió como una salida laboral para encontrarle la vuelta a un espectáculo que era muy exitoso y que era una fuente de ingreso de casi 40 personas”.