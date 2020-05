Junto a intendentes, Kicillof y Fernández anuncian fondos para reactivar la obra pública

El gobernador Axel Kicillof y los intendentes del conurbano -tanto peronistas como del Pro- volverán a verse las caras esta mañana, en La Plata, adonde también llegará el presidente Alberto Fernández para participar de un acto en el que se anunciarán obras en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).

El objetivo de base es comenzar a reactivar la obra pública en las comunas, golpeadas por la pandemia y su dilatada cuarentena. En lo sanitario, pero también en lo económico: las calles vacías redundan en una menor recaudación.

Compuesto por unos 2.000 millones de pesos, el FIM se distribuirá entre los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -que también integra La Plata- según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que contempla distintas variables para determinar cuánto dinero recibe cada distrito.

De ese monto, según información a la que accedió EL DIA, 1.100 millones de pesos corresponderán a fondos provinciales; el resto, a Nación.

“Se firmarán acuerdos entre Nación, Provincia y municipios del AMBA para infraestructura, tanto de Aysa, como del Plan Argentina Hace -un programa nacional que promueve la realización de pequeñas y medianas obras-”, explicaron fuentes del gobierno bonaerense.

Mientras, entre los intendentes había incertidumbre sobre el monto que le corresponderá a cada municipio, como así también en torno a las obras que podrán realizar con él. Se preguntaban además si en el acto, agendado para las 11 en Casa de Gobierno, habrá lugar para las inquietudes que emergen en el amanecer de una nueva fase de la cuarentena, por ejemplo, la zozobra que se extiende sobre el sector comercial.

“No sabemos nada, excepto que son 2.000 millones de pesos a repartir por CUD”, decían ayer voceros municipales. Y completaban: “Recién después de la presentación sabremos cuánto dinero le toca a la Ciudad”.

En cualquier caso, según las fuentes consultadas, se buscará transmitir el estímulo a la obra pública en una época de vacas raquíticas.

Tanto como el mensaje importa el marco, interpretaban otros sobre el encuentro que volverá a colocar a Fernández como centro mediador de la escena, entre los alcaldes y Kicillof.

Como ya lo hiciera entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el mandatario bonaerense -enfrentados en la estrategia sanitaria ante el coronavirus-, ahora el Presidente se sentará junto a los jefes comunales y el Gobernador.

Será la primera aparición pública de Alberto, Kicillof y los intendentes, tras el anuncio conjunto -del que participó Rodríguez Larreta- de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 7 de junio. El primer acto desde que el jefe del Estado provincial -que al intervenir en aquella conferencia en Olivos se despachó contra la ex gobernadora- desatara una lluvia de críticas macristas.

Entre ellas, las del intendente de Vicente López, Jorge Macri: “El gobernador no conoció cómo estaba la Provincia antes de Vidal. Antes del Same, antes de las guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega”, tuiteó al promediar la noche del sábado uno de los alcaldes que hoy se sentará en Casa de Gobierno.