El homebanking del Bapro, imposible: catarata de quejas de los clientes

El comienzo del mes de mayo no comenzó de la mejor manera para los clientes del Banco Provincia, principalmente para quienes utilizan el sistema de homebanking para realizar distintos tipos de trámites.

Como se publicó desde ayer, los inconvenientes habían comenzado en la jornada del lunes y la explicación que se dio de debió a la nueva reglamentación en la compra de dólares y la readecuación del sistema.

En la jornada de hoy, las quejas de los usuarios se multiplicaron. Las fallas ya no solo se correspondían en los ítem de compra de moneda extranjera sino que trasladaron al resto de las operaciones como movimientos, transferencias y pagos de servicios, teniendo en cuenta que esta es una semana clave para el abonar las diversas facturas mensuales.

"Desde ayer estoy tratando de pagar cuentas y la tarjeta por BIP del Provincia y aparece en letras rojas que ¡no se puede realizar ninguna operación!", escribió Eddie y agregó: "Cuánto maltrato a quienes somos cautivos de estos".

Blanca, otra clienta del Bapro, también manifestó su queja ante la imposibilidad de realizar sus trámites: "Los teléfonos están ocupados permanente; los cajeros, el que tiene dinero, abarrotados de gente; no se puede tampoco sacar dinero por ventanilla; a los usuarios no nos atiende nadie. Es alarmante que además de la cuarentena no podamos tener acceso a nuestro dinero. Ni siquiera pagar algo por transferencia. Es muy raro todo".

Carlos fue otro de los usuarios que se indignó y contó su situación por un descuento en un crédito hipotecario: "Me descontaron 2 cuotas del préstamo UVA cuando hace 15 días dijeron que por decreto pasaba a fin del préstamo. La página no anda y no se pueden hacer transferencias ni pagos".

Adriana Di Marco fue otra de las clientas que se enojó ante esta situación: "Todo el día intentando y no anda. Pero bueno que le cobren los impuestos a los políticos. Yo no voy a ir a hacer cola a un cajero y enfermarme".

COLAS EN SUCURSALES Y CAJEROS

A pesar de las líneas de cajas en las sucursales de los bancos funcionan prioritariamente para el pago de haberes y pensiones, las colas en las veredas continuaban en esta jornada de manera extensa.

Si bien para quienes no van a percibir haberes y tienen que hacer otros trámites, el banco dispuso un sistema de turnos de online y así ordenar la atención. Pero sobre todo, evitar la aglomeración de gente. Sin embargo, las imágenes que se vieron desde esta mañana mostraron lo contrario.

Situación similar se vivieron en los cajeros automáticos. Si bien en la mayoría había dinero disponible, las colas eran de varios metros.