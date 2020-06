Diego Cremonesi: “Hay que aceptar que todos vamos a perder con esta situación”

Aunque su actividad es una de las que está parada desde incluso días antes del inicio de la cuarentena por la pandemia, el actor platense Diego Cremonesi (43), uno de los intérpretes que más ha crecido en la escena nacional de los últimos años, de la mano de elogiadas interpretaciones en cine y tevé, admite que si bien es “una situación muy difícil” la que estamos atravesando, que te pone a prueba todo el tiempo en todos los aspectos de la vida, estamos “siendo parte de algo más grande que no nos permite victimizarnos, porque nos afecta a todos”.

En diálogo con EL DIA, Cremonesi, que en 2018 levantó el Martín Fierro a la Revelación por su papel en “Un gallo para Esculapio”, reconoce estar “acompañando con preocupación” todas las medidas dispuestas por el Gobierno, “esperando que se vayan contemplando las particularidades de cada sector” y entendiendo que presenciamos “algo inédito que nos obliga a repensarnos, tratando de mantener la claridad para no desesperarse”.

A su criterio, aunque duela, “hay que entender y aceptar que todos vamos a perder con esta situación” y lo importante, en este sentido, es “tratar de atravesarla de la mejor manera posible y estar listos, para que cuando todo se empiece a descomprimir nos permita ganar tiempo porque, obviamente, todo el mundo está en la cuenta regresiva de su capacidades y posibilidades”.

Porque si hay algo que no pierde son las esperanzas y esa actitud es la que lo lleva a corregirse en medio de la entrevista cambiando el tiempo verbal pasado por presente a la hora de hablar sobre los proyectos que quedaron en stand by, uno de ellos, el más deseado: su primer gran protagónico en la pantalla grande.

Con dirección del argentino Germán Kral, Cremonesi está al frente de un elenco integrado por grandes figuras como Marina Bellati, Alejandro Awada, Carlos Portaluppi y Rafael Spregelburd, en una historia con resonancia en la vida privada del director, que se fue a vivir a Alemania en la crisis de 2001, a la que ahora vuelve para contextualizar su filme.

En la película se pone en la piel de un bandoneonista de un grupo de tango que, “un poco frustrado después de tanto fracaso”, decide vender su zapatería para irse a vivir a Europa, en donde probará suerte con la música. “Y en ese contexto le suceden cosas”, anticipa el actor, sobre la suerte que correrá su criatura que deberá elegir “entre los afectos, la intuición y los sentimientos o la certeza de la seguridad económica”, un dilema tan presente que asusta y que lleva a pensar “en esas cosas locas de la vida donde vemos cómo la realidad con la ficción parecen ponerse de acuerdo para hacernos chistes”.

Emocionado con la oportunidad que este proyecto implica para su carrera, en tanto “es la primera vez que se deposita semejante responsabilidad en mí”, se muestra ilusionado también con poder materializar otros trabajos que tenía confirmados para este año y que lo tendrían filmando una película en Santa Fe, por un lado, y, por el otro, siendo parte de la anunciada miniserie “Santa Evita” sobre la novela de Tomás Eloy Martínez.

La cuarentena le frenó, además, el estreno de “Entre hombres”, esperada superproducción que HBO iba a mostrar en su pantalla en abril pero que postergó a causa de la pandemia y que anhela se pueda mostrar en los próximos meses.

“Son muy importantes las oportunidades en las que confían en vos más allá de lo que han visto, porque apuestan a tu potencial”

Se trata de una miniserie de cuatro capítulos basada en la novela de Germán Maggiori protagonizada por Claudio Rissi, Puma Goity, Diego Velázquez y Nico Furtado, a los que Cremonesi acompaña, a la par de otras grandes figuras como Luis Machín, Guillermo Arengo y Roly Serrano.

“Es un proyecto muy potente, estoy muy entusiasmado con lo que se pueda llegar a ver en esta producción”, revela el platense sobre el contenido que lleva dirección de Pablo Fendrik (“El jardín de bronce”, del que también fue parte) y fotografía de Daniel Ortega, con quien trabajó en “Gilda” y “El Potro” (se puede ver en Netflix).

Ambientada en la década del 90 en Buenos Aires, “Entre hombres” transporta a la audiencia al submundo del crimen, presentando un paisaje urbano convulsionado, marcado por la intensa violencia y la descomposición moral, política y social.

En esta historia, rodada el invierno pasado “en lugares durísimos del Conurbano bonaerense y el marco de un clima hostil”, Cremonesi es “El Zurdo”, la mitad de la dupla criminal de la que forma parte con el personaje de Furtado, “dos tipos de la peor calaña que se ven implicados en la desaparición de un video que tiene filmados a unos miembros del poder político y judicial teniendo una fiesta sexual con travestis, en la cual muere una prostituta”.

Con este personaje oscuro y dueño de una historia violenta, “un tipo que sufre de una esquizofrenia que se va agudizando a lo largo de la serie”, Cremonesi volvió “al barro”, ese terreno pantanoso que había pisoteado en producciones como “Un gallo para Esculapio” y “El Marginal” en la tele o “Rojo” y “Pistolero” en el cine.

Cremonesi será parte mañana del quinto capítulo de “Tertulias”, el ciclo del Coliseo Podestá

Entre risas, recuerda a Michael Corleone en la piel de Al Pacino cuando en “El Padrino III” reclama -a la par de un gesto inolvidable- que “justo cuando estaba afuera, me vuelven a meter”, en tanto, el año pasado, con su elogiado papel del fiscal Parisi en la serie “Monzón” había podido cambiar de registro.

“‘Monzón’ fue, para mí, una de las grandes oportunidades actorales que me han dado, no sólo por la responsabilidad narrativa que me dieron a lo largo de toda la serie, sino por el tipo de rol: un personaje más blanco, podríamos decir, que me permitió explorar otros colores de la actuación que son cosas que los actores deseamos: que se crea en la versatilidad de uno”, confiesa Cremonesi, sobre una situación que no se suele dar con frecuencia. “Tanto los directores como los productores tratan de ir a lo seguro entonces muchas veces te llaman por eso en lo que te han visto. Por eso son tan importantes las oportunidades en las que confían en vos más allá de lo que han visto, porque están apostando a tu potencial, en lo nuevo a encontrar y yo ahí tengo que ser muy agradecido”.

Por estos días, a Diego se lo puede ver en la pantalla de El Trece siendo parte de la repetición de “El Tigre Verón”, el drama sindical de Polka, protagonizado por Julio Chávez, del que también será parte de la segunda temporada que quedó a medio rodar.

Para este año, además, y con fechas aún sin confirmar, aguarda el estreno de cuatro películas -“Tumba para tres”, de Mariano Cattáneo, con su compañero de “El Marginal”, Daniel Pacheco; “Carnawal”, de Juan Pablo Félix, que rodó con el actor chileno Alfredo Castro y Mónica Lairana;

“Angélica”, de Delfina Castagnino, con Cecilia Rainero y Antonio Grimau; y “Familia (agravado por el vínculo)”, de Sebastián Schindel, con Cecilia Roth- y un corto - “Aldana y León”, de María Victoria Andino, protagonizado por su mujer Noelia y su hijo Bruno- que se verán en la exitosa plataforma CINE.AR, que ofrece contenidos nacionales gratuitos, y en la que semanas atrás presentó “Devoto”, del platense Martín Basterretche.

“Estoy esperando que todo eso de a poquito vaya viendo la luz, apostando a esas cosas lindas en medio de tanta mala onda”, reconoce el actor que, este año, volvió a ser mimado con una nominación al Cóndor por su interpretación en “La afinadora de árboles”, de Natalia Smirnoff.

Por su vasta experiencia dentro del universo interpretativo, Cremonesi fue convocado para ser parte del ciclo “Tertulias” que emite el Coliseo Podestá, un escenario de referencia ineludible para él.

Su participación, que con la moderación de Gastón Marioni se emitirá mañana a las 20 en la web y redes sociales del teatro, repasará entre anécdotas su intensa trayectoria, desde sus inicios locales de la mano del desopilante Paco Rimenver y su recorrido por el teatro independiente como actor y director; pasando por sus primeros pasos por el mundo del cine de género y su posterior desembarco en grandes producciones que hasta llegaron a Netflix; hasta su actual desempeño en series para la pantalla chica de proyección internacional que lo tienen como uno de los actores del momento.