El “retiro en local” suma, pero está lejos de salvar al sector gastronómico

El “take away” en los bares, restaurantes, cervecerías y casas de comidas para llevar, la última modalidad de venta habilitada por las autoridades locales, para algunos comerciantes del rubro “suma”, mientras que para otros “casi no funciona”.

Si bien son muchos y variados los rubros comerciales perjudicados a partir de las restricciones por el COVID-19, el sector gastronómico, que suele moverse con la atención de público “in situ” es uno de los más castigados por la pandemia.

Muy de a poco se van autorizando en La Plata actividades comerciales dentro de la cuarentena. Los locales dedicados a la venta de alimentos elaborados primero se mantuvieron cerrados, luego se les permitió trabajar con el sistema de delivery y ahora los clientes, previa comunicación por teléfono o vía redes sociales, pueden pasar a buscar su pedido.

A mediados de mayo se inauguró lo que podría llamarse una “tercera fase” para los emprendimientos dedicados a la gastronomía: los locales abiertos no para recibir gente que se siente y consuma en el lugar pero sí para el retiro de productos elaborados.

Son tímidas todavía las ventas del “take away” propiamente dicho, la modalidad de pasar por un local y llevarse un café, una confitura o un sándwich, tan típica de otros países. Se trata de un hábito que todavía no se arraigó entre los platenses y si se le suma la falta de movimiento urbano a raíz del aislamiento social el resultado no es el que se esperó cuando implementaron la medida.

Según los cálculos de Rodrigo Balatti, a cargo de restaurantes, cervecerías y bares del casco céntrico platense y de City Bell que están bajo la misma firma, entre el servicio de delivery de los locales, las aplicaciones de entrega a domicilio y el “take away”, apenas se alcanza el 10 por ciento de las ventas que se registraban antes de la entrada en vigencia de la cuarentena.

En esos locales se alternan las tres modalidades de despacho: el delivery organizado por la propia empresa, las entregas a través de las App que funcionan en La Plata y el retiro de los pedidos de manera presencial. Lo frecuente en zonas como City Bell, según precisó Balatti, es que salga más la mercadería vía reparto, mientras que en lugares del casco céntrico platense la gente se lleva “a la pasada” algo para consumir.

No obstante admitió que se está muy lejos de lo que se esperaría, el gerente comercial de los distintos emprendimientos gastronómicos celebró la ampliación de la forma de llevar adelante la actividad y aclaró: “Por la pandemia y la necesidad de quedarse en casa esta manera de consumo no es un recurso salvador de las ventas, pero por lo menos ayuda algo y sobre todo contribuye a mantener activas las marcas”.

También en una casa de comidas para llevar el hecho de haber habilitado el sistema de “take away” favoreció un poco el volumen de trabajo, muy caído desde que se desató la pandemia. “De nuestras ventas depende mucho lo que la gente vea exhibido y ahora eso casi no es posible. Los clientes llaman, hacen el pedido y lo pasan a buscar; algo más que antes de la medida suma, pero no es suficiente”, indicó Diego Cerdá, socio de un local de 11 y 42 que a la vez comparó: “Este es un comercio que, por ejemplo, antes de la cuarentena, los domingos al mediodía no menos de 25 clientes copaban el local; ahora entran de a dos y si el encargo no está tienen que esperar en la puerta”.

En cambio, para Rodolfo Alonso, socio gerente de una casa de delicatessen que en el centro comercial de calle 12 funciona también como cafetería, el de llevar algo a la pasada, como sucede a diario en otras ciudades del mundo, no es una costumbre arraigada en esta ciudad. “En nuestro país lo que se estila es sentarse a tomar un café, no comprarlo y llevarlo, así que, hasta que no nos autoricen a abrir como siempre y se reactiven los trabajos de los empleados de la zona nosotros podemos tener abierto pero si no hay circulación de gente, no pasa nada”, concluyó.

EN QUÉ CONSISTE

La modalidad de “retiro en local” o “Take away” comenzó a regir en La Plata el 12 de mayo pasado. La medida se extenderá durante el período de emergencia sanitaria.

La medida habilita a todo comercio gastronómico a brindar el servicio de elaboración y venta de comidas o bebidas para llevar, vía telefónica o web, sin necesidad de anexar este rubro a su habilitación. Ante ello, los locales que elaboran comida pueden entregar pedidos en la sucursal.

Aquellos comercios que incorporen la modalidad “retiro en local” o “Take away” deben cumplir obligatoriamente con el protocolo de acción estipulado por las autoridades sanitarias para la atención al público, garantizando la higiene y desinfección, tanto del personal y del espacio de trabajo como de los paquetes a entregar, entre otras medidas.

En ese sentido, los empleados del local gastronómico deben utilizar elementos de protección facial que cubran nariz y boca, como barbijo o mascarilla; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; mantener ventilados los espacios de trabajo; garantizar la limpieza y desinfección del espacio y muebles de trabajo periódicamente; evitar todo tipo de contacto físico y mantenerse una distancia social de un metro respecto de otras personas; no compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, teléfonos celulares ni objetos personales con otros empleados; toser o estornudar hacerlo sobre el pliegue del codo; y evitar tocarse la cara con las manos.

Del mismo modo, los vecinos que se acerquen a los locales a retirar un pedido deberán utilizar barbijo o mascarilla; lavarse las manos con agua y jabón o soluciones a base del alcohol al ingresar al establecimiento; evitar todo tipo de contacto físico con el personal y mantener una distancia de un metro; toser o estornudar sobre el pliegue del codo; y evitar tocarse la cara con las manos.