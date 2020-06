Megacausa: sobreseído, “El fiscal” niega todo y dice que fue “un perejil”

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata - integrada por los jueces Raúl Dalto, Sergio Almeida y Laura Lasaga-, sobreseyó a uno de los imputados de la llamada “megacausa”, que tiene entre sus principales acusados y sindicado como líder, al ex juez César Melazo.

En un fallo dividido, con los votos a favor de Dalto y Almeyda (el de Lasaga fue en disidencia), Jorge Gómez de Saravia resultó sobreseído del delito de “asociación ilícita”, decisión que será apelada al Tribunal de Casación, según anticiparon a este diario desde tribunales.

Apodado “El fiscal”, a este hombre que se autodefine como un “jubilado del Estado que alguna vez se equivocó, pero ya no”, lo acusaron de “desviar investigaciones” sembrando pistas falsas en favor de la banda que habrían conformado funcionarios judiciales, policías, barras y ex convictos, para cometer toda clase de delitos.

A casi dos años del allanamiento que lo mantuvo en prisión durante dos meses, Gómez de Saravia niega todo. “El 23 de julio de 2018 allanaron mi domicilio y el de mis padres en Berisso por la causa del homicidio de Juan Farías, al que no conocí; ni a él ni a su familia”, dijo ayer en una charla con este diario, que aprovechó también para aclarar que “no tengo ni tuve nexo con jueces o fiscales. Los conozco por el diario o porque alguna vez fui a declarar como testigo; a Melazo lo conozco por el diario”, insistió.

En la causa, que acumula ya 80 cuerpos, la voz del apodado “el fiscal” figura en escuchas telefónicas. “Aparezco hablando con (Gustavo) Burzsty (ex jefe policial), porque quería comprarle un auto para regalárselo a mi hija que había egresado de la Vucetich, pero pedía mucha plata y no se lo compré”. Las transcripciones de esas escuchas mencionan otros diálogos más complicados, pero Gómez de Saravia niega tener vinculación con el grupo y dos camaristas entendieron que no hay evidencias para mantenerlo procesado por el delito más grave. Resta resolver la acusación de encubrimiento.

“Toda la causa está tirada de los pelos; de todos los imputados solamente conozco a Carlos ‘Macha’ Barroso Luna, pero de salir a bailar, de la noche”, aseguró, antes de rematar: “Esta causa es política y yo soy un perejil al que le arruinaron la vida”.

¿Una domiciliaria “especial”?

Vecinos que viven en los alrededores del ministerio de Seguridad bonaerense se contactaron con este diario para denunciar que suelen ver a la ex funcionaria de Casación, María Eugenia Mercado, “caminando por la calle”, a pesar de que tiene arresto domiciliario por los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo (cobro de coimas). La justicia ya investiga esa información.