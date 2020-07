Romina Manguel se fue de Animales Sueltos: ¿qué sucedió?

La salida de la periodista Romina Manguel del programa televisivo "Animales Sueltos", el que se emite de lunes a viernes en las noches de América, llamó la atención de muchas personas y se hicieron. un sinfín de especulaciones. Por este motivo, los propios protagonistas se encargaron en las últimas horas de contar qué sucedió.

Noel Vila, integrante de la productora del programa (Jotax), aseguró: "Romina decidió dar un paso al costado porque estaba un poco cansada y abrumada por la pandemia. Intentamos por todos los medios cambiar su decisión, pero no tuvimos éxito. Sigue en el grupo: está con Luis (Novaresio) en la radio (con Novaresio 910 por La Red) y seguramente estará en algún otro proyecto”.

Luis Novaresio, el conductor del ciclo, también habló públicamente del tema: “Es una gran profesional que por suerte seguirá trabajando conmigo, lo que demuestra nuestra buena relación, y a la que le esperan grandes proyectos periodísticos”.

Por último, Manguel habló con el portal Teleshow y aseguró: “El motivo fue que estaba con mucho cansancio. No estaba bien físicamente. Estuve con algunos ataques de pánico en esta etapa de la pandemia. Empecé como muy militante de la cuarentena dura, pero después se me hizo muy difícil”.

Y añadió: “Yo tengo dos hijas que viven conmigo, con el colegio, el Zoom y todo lo que eso implica. Y la verdad es que, con todo lo que está pasando, tampoco terminé de encontrar mi lugar en el programa. Nosotros, que amamos lo que hacemos, sacamos fuerzas de donde no las tenemos. Pero me sentía desdibujada. Creo que nos pasó a todos en el periodismo. Porque una cosa es hablar de política o de judiciales, que es lo mío, pero otra es estar escuchando a infectólogos hablar de la duplicidad de contagios”.

Por último, indicó: “Teníamos muchas ganas de trabajar con Luis desde hacía años y justo se nos dio ahora, pero nadie imaginaba un 2020 así. Yo no soy infectóloga. Como periodista, puedo preguntar, pero me da mucho miedo hablar de cuestiones de salud pública sin saber. Salir a las diez de la noche de mi casa para estar sentada y no encontrar qué aporte hacer en el programa, realmente no me gustaba. Y no tenía ganas de terminar enojada con un lugar que a mí me dio un montón, e irme con una sensación de mierda. Así que era el momento justo”.