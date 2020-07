Otro atraco violento a quinteros cuando vendían la producción a un transportista

Los asaltos en zonas de quintas de horticultores de la Región, con mayor o menor frecuencia, siguen estando en la mira de grupos de delincuentes que, para colmo de males, acostumbran dar el golpe actuando con violencia.

La historia se repitió en la noche del lunes en un predio rural situado en inmediaciones de las calles 208 y 70, en la periferia rural de Olmos.

Según lo informado en la tarde de ayer a este diario por Rolando Flores (44), una de las víctimas del atraco, el ataque ocurrió en momentos en que junto a un hermano subían los cajones con hortalizas que les había comprado un camionero domiciliado en la capital federal.

“ME TOMÓ DEL CUELLO Y ME GOLPEÓ”

Como todos los días, ayer Flores estaba abocado junto a un grupo de personas que lo acompañaban, a la rutina de trabajo habitual del lugar.

Un notorio vendaje sobre la parte posterior de su cabeza era indicativo del violento episodio que afrontó minutos antes de las 22 del lunes.

Ya más tranquilo, pero no menos preocupado, realizó un alto en sus tareas para contar a EL DIA el tenso momento que se vivió allí mismo, unas 24 horas antes.

“Estábamos cargando al camión los cajones con las verduras que habíamos comercializado, cuando de repente llegaron caminando dos jóvenes de unos 20 años, que estaban con sus buzos con capuchas que cubrían sus cabezas y también con barbijos”, citó inicialmente el quintero.

“Los ladrones llegaron a pie y nos tomaron por sorpresa. Fueron violentos”

Rolando Flores (44)

Víctima del asalto

Luego, relató que “uno de estos ladrones me tomó por la espalda y me cruzó un brazo por el cuello. Lo quise mirar y ahí fue cuando me golpeó en la cabeza con la culata del arma. Eso me generó una pequeña herida en el cuero cabelludo”, dijo. Por la lesión fue atendido en un centro asistencial de la zona.

Inmediatamente después, según indicó, “me hizo tirar al piso y lo mismo a mi hermano, a quien le robaron 1.500 pesos que tenía en los bolsillos y su teléfono celular”, indicó.

“A mí, en cambio, me sacaron los aproximadamente 200 pesos que tenía encima”, sostuvo.

En cuanto a las consecuencias materiales de este asalto, en la denuncia radicada en la comisaría de Olmos se dejó constancia que ambos delincuentes se apoderaron de “80.000 pesos y documentación”.

Consultado Flores al respecto, negó enfáticamente que él o su hermano hayan resultado damnificados con ese monto de dinero.

“A lo mejor fue la plata que le quitaron al camionero”, deslizó el quintero que dialogó con este diario.

Sin embargo, fue preciso al momento de estimar la duración que tuvo este caso de inseguridad.

“Los delincuentes estuvieron acá dos minutos y se fueron con lo que nos robaron”, consignó.

Pero si bien fue breve la permanencia de los intrusos en esa quinta, fue intensa por las muestras de violencia física y psicológica que emplearon para amedrentar a sus víctimas.

“Además de pegarme un culatazo en la cabeza, recibí como advertencia `si te movés, te mato´del único de los dos que mostró un arma de fuego”, reveló Flores.

Asimismo, señaló que “es la primera vez en más de 20 años que estamos acá con la quinta, que sufrimos un asalto”.

“Por acá es normalmente tranquilo, pese a que vemos pasar a muchos jóvenes desconocidos en moto. En cambio, por calle 66 y por la 62 ya hubo varios asaltos de esta clase”, apuntó.

De los asaltantes de los hermanos quinteros y del camionero nada se sabe sobre su paradero, pese a que hay una investigación en marcha en dicha seccional.

Se cree que pudieron actuar con algún cómplice que los habría esperado en la tranquera de entrada al predio. Así, se calcula que habrían huido en una auto tras el asalto.

EL CRIMEN DEL CAMIONERO

El 5 de junio último, como lo reflejó este diario, otro camionero que distribuía verduras, fue asaltado y asesinado de un balazo cuando salía de una quinta de 232 y 38, en Abasto.

La víctima, Gerónimo Damián Dilan (40), alcanzó a forcejear con los ladrones que lo abordaron, hasta que cayó herido de muerte por un disparo que recibió en la cabeza, lo que provocó su deceso.